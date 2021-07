Zofia Zborowska zbliża się do narodzin dziecka. Aktorka postanowiła zareagować na niekorzystne zdjęcie zrobione przez fotoreportera i opublikowała nowy post na Instagramie, na którym pokazała, jak wygląda teraz - na ostatniej prostej przed porodem. Internauci biją jej brawa za dystans do siebie.

Zobacz wideo Zofia Zborowska komentuje wpis internautki na temat jej ciąży

Zofia Zborowska odpowiada na niekorzystne zdjęcia zrobione z ukrycia

Zofia Zborowska oczekuje narodzin pierwszego dziecka. Aktorka jest w stałym kontakcie z obserwatorami na Instagramie i chętnie relacjonuje przebieg ciąży. Nie ukrywa, że jest na etapie, gdy - jak większość kobiet w ostatnich dwóch miesiącach przed porodem - czuje się ociężale i jest jej niewygodnie. Z pewnością tego czasu nie ułatwia jej żar lejący się z nieba, który ciężko znieść i bez ciążowego brzucha.

Paparazzi zrobiło aktorce niekorzystne zdjęcia, na których ubrana w kwiecistą sukienkę i okulary przeciwsłoneczne przemierza miasto. Zofia po raz kolejny zareagowała na zdjęcia zrobione przez fotoreporterów. Porównała fotkę ze zdjęciem zrobionym przez siebie, na którym pozuje ze śmieszną miną. Nie ukrywała, że nie może doczekać się porodu.

Powiem wam tak - jest mi już tak ciężko (pod chyba każdym względem), że nawet ta fotka mnie nie zabolała. Jeśli ktoś poczuł się lepiej, publikując to, albo komentując - voilà (tłum. fr. proszę bardzo). Oto ja pod koniec ciąży. Jakoś siebie dźwigam - napisała aktorka.

W komentarzach internauci docenili dystans aktorki i zasypali ją komplementami.

Jesteś najlepsza - zawsze i wszędzie.

Jak to wspaniale, że normalizujesz te internety.

Uwielbiam twój dystans - czytamy.

Zofia otwarcie mówi o akceptacji siebie i należy do gwiazd, które nie mają problemu, by pokazać się bez makijażu. Aktorka promuje naturalność i nie ma zamiaru kreować się na perfekcyjną przyszłą mamę czy panią domu. To jest zupełnie inne podejście od tego, jakie ma Agnieszka Kaczorowska, która w najnowszym wywiadzie podzieliła się kolejnymi mądrościami. Tancerka skrytykowała trend na "narzekanie w ciąży". Jednak nie każdy jest tak zorganizowaną i stale pozytywną osobą jak Agnieszka, a Zosia jest doskonałym przykładem gwiazdy, która ma do siebie duży dystans.