Andrzej Duda jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, ale w czasie urlopu stawia na relaks i publikuje znacznie mniej postów. Prezydent odpoczywa razem z żoną Agatą Dudą w okazałej posiadłości w Juracie. Nie brakuje tam luksusów i atrakcji, ale wygląda na to, że Andrzej Duda od czasu do czasu zagląda na Instagram, bo chce wiedzieć, co dzieje się również w polskim show-biznesie. Prezydent zajrzał na konto Roksany Węgiel.

Andrzej Duda zareagował na najnowsze zdjęcie Roksany Węgiel

Andrzej Duda korzysta z możliwości, jakie daje pobyt w Juracie. Jak donosi portal twojajurata.pl, prezydent wypoczywa na 150 hektarowej działce, na której znajduje się kort tenisowy, kryty basen z jacuzzi, sauna czy siłownia. Mimo tylu udogodnień prezydent jest ciągle pod telefonem, co widać na profilu Roksany Węgiel. Artystkę na Instagramie śledzi ponad milion osób, a jedną z nich jest sam prezydent Andrzej Duda.

Na profilu Roksany pojawiły się zdjęcia, na których wokalistka pozuje w oryginalnej różowej sukience z pomarańczowymi elementami. Oprócz tego uwagę zwraca mocniejszy makijaż, a także fryzura - misternie ułożone włosy z bokserskimi warkoczykami. Można zauważyć, że ostatnio artystka chętniej eksperymentuje z wyglądem i sięga po odważniejsze stylizacje.

Fani w komentarzach zasypali młodą wokalistkę komplementami.

Śliczna fryzura i megastylizacja.

Piękna.

Super ci w takiej fryzurze - czytamy.

Ślad po sobie zostawił również Andrzej Duda, który nie zdecydował się na publikację komentarza, jednak zostawił serduszko pod najnowszymi zdjęciami Roksany. Piosenkarka miała sesję zdjęciową, którą wykonano w Zamku Książ w Wałbrzychu.

Andrzej Duda zareagował na najnowsze zdjęcia Roksany Węgiel Fot. Instagram/ roxie_wegiel

Spodziewaliście się, że prezydent tak bacznie śledzi poczynania młodych gwiazd w social mediach?