Nie tylko Danuta Marytniuk lata na zakupy za granicę. Marynarki Zenka szyte są w Brukseli

Zenon Martyniuk nie tylko rozgrzewa ze sceny fanów disco polo, lecz także nienagannie się prezentuje. Od lat jest wierny eleganckiej prezencji. Najczęściej na swoich występach stawia na garnitury. Nie dla niego porady stylisty czy luzacki "look" a la Sławomir. Sam wie, co na siebie włożyć i jest pod tym względem bezkompromisowy - jego garderoba ma światowe pochodzenie. Po sceniczne wdzianka lata do Brukseli, gdzie są przygotowywane specjalnie dla niego.

Zenon Martyniuk lubi luksusowe garnitury. Na scenę wybiera je w zależności od pogody

Piosenkarz zaopatruje swoją garderobę w stolicy Belgii ponieważ tam, jak twierdzi, może liczyć na najlepszą jakość materiałów. W rozmowie z "Faktem" przed jednym z występów nie ukrywał, że nie lubi nosić byle czego. Przed koncertem chce mieć wybór, dlatego zabiera ze sobą np. trzy garnitury. Kilka z nich pochodzi nawet z jego własnej kolekcji.

Pochodzą z mojej kolekcji i były szyte na miarę w Brukseli, bo właśnie tam od lat zaopatruję się w elegancką garderobę. Te garnitury są świetnej jakości i bardzo dobrze się w nich czuję. W ogóle zawsze na każdy koncert zabieram kilka marynarek i koszul, a decyzję, w czym wystąpię, podejmuję przed samym występem. Wiadomo, że strój zależy od pogody i temperatury, dlatego nie można go zaplanować z większym wyprzedzeniem - powiedział "Faktowi" Zenon Martyniuk.

W upodobaniu do luksusu nie jest odosobniony. Również żona wokalisty nie ukrywa, że kocha światowych projektantów. W rozmowie z tabloidem wyjawiła, jakie są jej ulubione marki, nie tylko jeśli chodzi o ubrania, ale i perfumy. Należą do najdroższych na świecie. Jednocześnie skrytykowała zaopatrzenie pod tym względem polskich sklepów. W naszym kraju nie może liczyć na udane zakupy.

Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie. Moje ulubione buty robi Christian Louboutin. Ubolewam, że polskie butiki są słabo wyposażone w te marki. Byłam raz w luksusowej galerii w Warszawie, ale się rozczarowałam asortymentem. Daleko mu do światowego - żaliła się "fashionistka" z Białegostoku.

Zenon Martyniuk od lat jest największą gwiazdą sceny disco polo w Polsce. Dzięki owocnej karierze mieszka w luksusowej rezydencji. Wraz z żoną mogą sobie także pozwolić na drogie przyjemności. Nie raz para była widywana w stylizacjach od projektantów, z najwyższej półki cenowej.

