Sukces Anity Werner. "Przesunęłam granicę możliwości". Dziękuje partnerowi za mobilizację

Miesiące intensywnych treningów, wiele pracy i determinacja - to przepis na satysfakcję Anity Werner. Choć jeszcze rok temu nie była fanką biegania, to dzisiaj nie wyobraża sobie, że mogłoby go zabraknąć w codziennym życiu. Dziennikarka ukończyła półmaraton i nie kryje z tego powodu radości. To już drugi raz, kiedy udało jej się pokonać dystans ponad 21 kilometrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Anita Werner za kierownicą TIR-a! Pochwaliła się nagraniem

Agnieszka Włodarczyk szczerze o presji karmienia piersią. "Nie do zniesienia"

Anita Werner przebiegła drugi w życiu półmaraton

Dziennikarka poinformowała obserwatorów na Instagramie, że udało jej się pobić swój rekord z zeszłego roku. Werner przebiegła wymagany dystans o 13 minut szybciej niż rok temu.

Zrobiłam to! Przebiegłam drugi w życiu półmaraton i przesunęłam granicę swoich możliwości! Ha! Wszystko jest możliwe! 21,0975 km w czasie 2.05.05. A to oznacza, że przebiegłam ten dystans o 13 minut szybciej niż w zeszłym roku! Mam 43 lata i przez niecały rok poprawiłam swój wynik o 13 minut! Nie wierzę, jestem mega szczęśliwa!

Anita Werner dzieli swoją pasję do biegania z partnerem Michałem Kołodziejczykiem, z którym wzajemnie motywują się do sportowych aktywności. Aktorka podziękowała ukochanemu za doping w osiągnięciu celu:

Michał, dziękuję ci, że tak mi kibicujesz, tak mnie inspirujesz i motywujesz. Także dzięki tobie mam ten drugi medal i poczucie, że mogę wszystko! Ale się cieszę! To był super wieczór i super czas. Dziękuję wszystkim za doping.

Obserwatorzy dziennikarki nie ukrywają zachwytu nad jej siłą i determinacją:

Brawo, jesteś wielka.

Jest moc. Gratulacje! Imponujący wynik!

Doda na odważnych zdjęciach. "Moje życie seksualne jest żenujące". Fan: Były musi płakać

My również gratulujemy świetnego wyniku i osiągnięcia wyznaczonego celu.