Książę George niedawno skończył osiem lat i coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się w rodzinie królewskiej. Po wyprowadzce księcia Harry'ego i Meghan Markle do USA chłopiec nie ma już takiego kontaktu z wujkiem, jak kiedyś. Okazuje się, że najstarsze dziecko księcia Williama i księżnej Kate było wyjątkowo przywiązane do brata swojego ojca. Jak informuje magazyn "Womans's Day", mały George postanowił napisać list do wujka. Wyraził w nim, że tęskni za wspólnymi chwilami.

Książę George napisał list do księcia Harry'ego. Zmiękczył serce ojca

Jak donosi magazyn "Woman's Day", bratanek Harry'ego swoim gestem doprowadził do wzruszenia w rodzinie.

William i Kate nie powstrzymywali go, a nawet pomogli mu napisać ten list. George pięknie go sformułował, przekazując wujkowi Harry'emu, jak bardzo za nim tęskni i jak bardzo chciałby poznać swoją nową kuzynkę Lilibet. Narysował nawet kilka obrazków dla Archiego i Lilibet, czym wywołał łezkę w oku u księcia Williama - podaje informator tygodnika.

Książę George spędzał z wujkiem czas, kiedy ten jeszcze mieszkał na dworze. Książę Harry odwiedzał swoich bratanków i bawił się z dziećmi Williama. Fakt korespondencji do wuja potwierdza, że chłopca bardzo poruszyło jego usunięcie się niejako w cień z codziennego życia. Ostatni raz widział wujka 1 lipca podczas odsłonięcia pomnika księżnej Diany. Jednak wtedy książę Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii sam - bez żony i dzieci. Od jakiegoś czasu w rodzinie królewskiej nie dzieje się dobrze. Pomiędzy księciem Williamem i księciem Harrym wciąż wisi widmo konfliktu. Czy list George'a zmiękczy serca braci i przyczyni się do poprawienia relacji?