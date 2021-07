Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wraz z dziećmi oraz znajomymi wypoczywają na Majorce. Zarówno trenerka, jak i piłkarz dzielą się zdjęciami oraz nagraniami z urlopu. W niedzielę na koncie Lewego pojawiło się rodzinne ujęcie - razem z żoną pozują uśmiechnięci. Twarze Laury i Klary oczywiście nie są widoczne, bo dziewczynki stoją bokiem. Ale się do siebie dopasowali!

Anna i Robert Lewandowscy na rodzinnym zdjęciu

Robert Lewandowski udostępnił na swoim koncie na Instagramie zdjęcie z całą rodziną. Pozuje z Anną Lewandowską i dwoma córkami - Laurą i starszą Klarą. Cała czwórka dopasowała się do siebie idealnie - wszyscy mają na sobie elementy garderoby od Dolce&Gabbana.

Summer is always the best with my girls [Lato jest najlepsze z moimi dziewczynami - przyp. red.] - napisał Lewandowski na swoim koncie.

Ania Lewandowska zdecydowała się na kreację, którą już kilka dni temu widzieliśmy u niej na innym zdjęciu. Uwieczniła wówczas obiad z mamą Marią Stachurską i teściową Iwoną Lewandowską. Założyła wtedy sukienkę z włoskiego domu mody za ponad ponad 2,6 tysiąca dolarów, czyli około dziesięć tysięcy złotych.

Laura i Klara miały na sobie sukienkę i spodenki w podobnym, sycylijskim wzorze. Cena pierwszej z nich to 545 dolarów (2,1 tysiąca złotych) i 295 dolarów (1,1 tysiąca złotych). Robert założył biały, prosty top z logiem marki, który również nie należał do najtańszych - cena to 435 dolarów, czyli około 1,6 tysiąca złotych. W sumie wszystkie stylizacje kosztowały co najmniej 15 tysięcy.

