Joanna Moro urodziła się w Wilnie i to tam spędziła dzieciństwo oraz wczesną młodość. Dopiero w 2003 roku przeprowadziła się do Warszawy, gdzie cztery lata później ukończyła Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza. W odróżnieniu od Joanny, jej młodsza siostra Kamila pozostała na Litwie. Odległość nie jest jednak dla kobiet przeszkodą. Siostry odwiedzają się bardzo regularnie, a spotkania często relacjonują w mediach społecznościowych.

Joanna Moro pozuje z siostrą. Internauci w szoku

Tego lata, jak zresztą co roku, Joanna Moro wraz z trojgiem dzieci odwiedziła rodzinę mieszkającą na Litwie. Fotografie ilustrujące sentymentalne spotkania umieściła na Instagramie. Jak widzimy na zdjęciach, Moro doskonale czuje się w rodzinnych stronach, a uśmiech wręcz nie schodzi z jej twarzy. Aktorka zdecydowała się zapozować do fotki z ukochaną, młodszą siostrą. Kamila jest niezwykle podobna do Joanny, co natychmiastowo zauważyli internauci.

Joannę Moro i Kamilę łączy wiele pasji

To nie pierwszy raz, kiedy Joanna Moro pokazuje swoją siostrę. Kobiety, oprócz wyglądu, łączy wiele wspólnych cech. Kamila, tak jak Joanna, jest matką trojga dzieci. Obie siostry kochają podróże, w które często wyruszają razem. Ostatnio wypoczywały wraz z rodzinami na greckich wyspach. Podzielają pasję do sportu - zimą Joanna udostępniła obserwatorom nagranie, na którym widać jak morsuje z Kamilą.

