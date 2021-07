Jennifer Lopez 24 lipca skończyła 52 lata. Czas się jakby dla niej zatrzymał, a złudzenie to potęguje fakt, że u jej boku znowu pojawił się zakochany Ben Affleck. Najnowsze zdjęcia pary dodatkową sprawią, że przeniesiecie się w czasie do 2002 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Lopez bez makijażu pokazała swoją poranną rutynę

J.Lo na kolacji urodzinowej. Towarzyszy jej Ben Affleck

J.Lo świętuje urodziny w Saint-Tropez, gdzie wypoczywa wraz z ukochanym na ekskluzywnym jachcie o wartości 130 mln dolarów. Do Francji przyleciała natomiast prywatnym odrzutowcem, którego kwota opiewa na nieco ponad 200 mln dolarów. Nad Lazurowym Wybrzeżem "Bennifer" przeżywa drugą młodość, co skrupulatnie dokumentują obecni we Francji fotoreporterzy.

Urodzinowy wieczór zakochani spędzili w ekskluzywnej restauracji Opera. Artystka na tę szczególną okazję założyła obcisłą, czarną sukienkę, natomiast Affleck wybrał szare spodnie oraz koszulę z podwiniętymi rękawami w tym samym odcieniu. Uśmiech nie schodził im z twarzy, co chwilę robili przystanki na czułe objęcia i pocałunki.

Ben Affleck zaliczył debiut na Instagramie J.Lo

Przypomnijmy, że zdjęcia z tej urodzinowej podróży, umieściła Jennifer na swoim Instagramie. Ostatnia fotografia jest oficjalnym potwierdzeniem krążących od kilku miesięcy spekulacji, na temat powrotu Bennifer. Choć para widywana była razem już wielokrotnie, to dotąd nie potwierdzili romansu oficjalnie. Debiut Bena w mediach społecznościowych Jen, jest początkiem kolejnego, medialnego etapu ich związku. Teraz wszyscy fani czekają jeszcze na wspólne wyjście pary na czerwony dywan.

Cieszy was powrót Bennifer?