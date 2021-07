"Skrzydła Ekologii" to wydarzenie zainicjowane przez firmę Supreme Energy, którego celem jest szerzenie świadomości na temat globalnego ocieplenia, zanieczyszczonego powietrza i negatywnego wpływu produkcji plastiku na środowisko. Na gali pierwszej edycji proekologicznego projektu pojawiły się gwiazdy, które otrzymały statuetki za promowanie naturalnego stylu życia. Na evencie nie zabrakło mieszkającej na co dzień w małej francuskiej miejscowości Beaty Sadowskiej czy zaganiających dzieci do segregowania odpadów Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego.

Zawszę gonię w domu do recyklingu. Aby nasze dzieci wiedziały, do którego kosza wyrzucić dane opakowanie, nalepiłam naklejki. Cieszę się, że Zofia i Antoni tego pilnują i nawet jak są poza domem, to szukają koszy z odpowiednimi oznaczeniami - przekonuje żona aktora.

Gwiazdy na gali "Skrzydła Ekologii". Grażyna Wolszczak w eleganckiej czerwieni, Alżbeta Lenska w zwiewnej bieli

Wydarzenie było dla celebrytów nie tylko idealną okazją do głoszenia proekologicznych poglądów, ale również do pozowania przed fotoreporterami w letnich, eleganckich kreacjach. Kto może pochwalić się wyczuciem stylu?

Grażyna Wolszczak postawiła na klasykę - czerwony, damski garnitur o luźnym kroju. Natomiast jej partner, Cezary Harasimowicz, zaszalał z biało-czarnymi kropkami, które zestawił z... granatem, paskami i brązowymi dodatkami. Istna mieszanka kolorów i wzorów! Nie za dużo?

Na "małe czarne" zdecydowały się: Beata Pawlikowska i Anna Dec. Podróżniczka ozdobiła dopasowaną sukienkę szarymi czółenkami, barwną torebką i rzucającą się w oczy biżuterią. Wydawałoby się, że tak prostej "bazy" nie da się zepsuć żadnymi akcesoriami, jednak pozostałe elementy stroju ewidentnie ze sobą nie współgrały.

Prezenterka pogody wykazała się lepszym gustem? Włożyła królującą ostatnio w stylizacjach gwiazd satynową sukienkę, która fasonem i materiałem przypomina koszulę nocną. Imprezowy look dopełniły delikatne sandałki.

Niekwestionowaną gwiazdą gali była jednak Alżbeta Lenska, która umiejętnie połączyła dziewczęcą zwiewność kreacji z kobiecymi akcentami. W białej sukience z głębokim dekoltem i z wysokim rozcięciem na nodze prezentowała się na tle innych uczestników wydarzenia naprawdę świetnie.

Resztę "modowych perełek" zaprezentowanych przez obecnych na "Skrzydłach Ekologii" celebrytów możecie obejrzeć w naszej galerii. Zobaczycie tam między innymi: Jakuba Wesołowskiego, Beatę Sadowską, Darię Ładochę czy Annę Powierzę.

Pamiętajmy jednak, aby stylizacyjne wpadki gwiazd nie przysłoniły edukacyjnego, ważnego celu wydarzenia.

