Patrycję Szczepanowską widzowie kojarzą przede wszystkim z roli policjantki z serialu "Plebania". Aktorka grała też w produkcji "Lokatorzy" i występuje na deskach Och-Teatru w Warszawie oraz Teatru Old Timers Garage w Katowicach. Patrycja spełnia się również w roli scenarzystki. W 2020 roku została nominowana przez "Times Polska" do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii kultura i została laureatką konkursu dla scenarzystów TVN Discovery Talents. O tym, co u niej słychać, aktorka informuje swoich fanów za pośrednictwem profilu na Instagramie. Teraz podzieliła się z obserwatorami radosną nowiną.

Patrycja Szczepanowska jest w ciąży

Patrycja Szczepanowska na Instagramie dzieli się zarówno kulisami swojej pracy, jak i kadrami z życia prywatnego. Teraz poinformowała internautów, że zostanie mamą. Aktorka opublikowała zdjęcia, na których rozmarzona eksponuje ciążowy brzuch. Pozuje na tle zieleni, która kontrastuje z jej białą, falbaniastą suknią w błękitne kwiaty. Brzuch aktorki jest już całkiem spory. Fakt, że jest w ciąży Patrycja dotychczas trzymała w tajemnicy. Gwiazda serialu "Plebania" opatrzyła wpis jedynie kilkoma hashtagami.

#mama #mamuśka #przyszlamama #kobiecość #kobietawpełni #macierzyństwo #ciąża #nowyrozdział #noweżycie

Internauci od razu ruszyli z gratulacjami.

Gratulacje! Teraz to dopiero będzie życie na maksa.

Gratulacje pani Patrycjo! Przed panią jedna z najważniejszych życiowych ról!

Tak długo cię nie było, a ty byłaś zajęta poważną robotą. Przed tobą rola życia. Najtrudniejsza, ale i najpiękniejsza.

Przyszłej mamie gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.