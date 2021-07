Julia Kamińska rzadko wypowiada się na temat życia prywatnego. Podobnie jest z jej mediami społecznościowymi. Na Instagramie pojawiają się najczęściej posty dotyczące jej pracy czy kolejnych projektów. Czasem przemyci dla fanów pewne smaczki - niedawno pokazała, jak wygląda jej sypialnia, a także pochwaliła się sezonowymi dekoracjami mieszkania. W weekend cała obsada "BrzydUli" wybrała się w miasto na imprezę integracyjną. Kamińska miała ochotę na profesjonalny makijaż i fryzurę. Efekt końcowy? Prezentowała się przepięknie!

Julia Kamińska wybrała się na imprezę ze znajomymi z planu. Odwiedziła salon piękności. Cudna fryzura!

Aktorka jest właścicielką salonu Spiękniej. To właśnie tam przygotowywała się do wieczornego spotkania. Julka miała zrobiony bardzo naturalny i delikatny makijaż. Podkreślił urodę aktorki, rozświetlił twarz oraz dekolt. Fryzura za to była dosyć elegancka. Upięte fale odsłoniły jej długą szyję.

Dziękuję za wczorajszy imprezowy look - podziękowała swoim pracownicom.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy i komplementów. Fani aktorki byli zachwyceni jej naturalnym, imprezowym lookiem.

Piękna i bardzo zdolna kobieta! Dobra stylizacja.

Omg, jak pięknie! - pisali.

W sieci udostępniono kilka relacji z integracyjnego spotkania. Widać, że Julka jest bardzo zżyta ze swoimi koleżankami i kolegami z branży. Wszystko wskazuje na to, że bawiła się wyśmienicie.

Julia Kamińska instagram/_julia_kaminska_/

Mamy nadzieję, że Julia Kamińska zdecyduje się publikować więcej prywatnych treści. Jej fani są nimi zachwyceni, a my też lubimy podejrzeć, co słychać u gwiazdy "BrzydUli".