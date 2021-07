Jakiś czas temu do mediów dotarła informacja, że Andrzej Piaseczny pojawi się w najnowszej, 12. już odsłonie polsatowskiego show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W kuluarach plotkowano, że wokalista ma zasiąść w fotelu jurorskim obok Andrzeja Grabowskiego, Michała Malitowskiego i Iwony Pawlović. Sam zainteresowany dotąd do sprawy się nie odnosił. Teraz zabrał jednak głos.

REKLAMA

Andrzej Piaseczny na zdjęciu z aktorem gejowskich filmów dla dorosłych

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny ma chłopaka? „Nie chcę niczego ukrywać"

Andrzej Piaseczny o "Tańcu z Gwiazdami"

Telewizja Polsat w końcu potwierdziła, że czwartym jurorem w 12. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" został Andrzej Piaseczny. Informacja pojawiła się na oficjalnym fanpage'u tanecznego show. Polsat oddał też głos wokaliście, który po raz pierwszy skomentował swój udział w formacie. Piaseczny w oświadczeniu przyznał, że już wcześniej mógł wystąpić w "Tańcu z Gwiazdami", ale dotąd odmawiał. Teraz jednak zaoferowano mu rolę jurora.

Wiele razy proponowano mi udział w „Tańcu z gwiazdami". Starałem się być gentlemanem, więc do tej pory bardzo grzecznie, ale jednak odmawiałem, bo nie umiem tańczyć. Tym razem postanowiłem być jeszcze grzeczniejszy niż dotąd i… przyjąłem zaproszenie - zaczął.

Piaseczny nie ukrywał, że jest fanem formatu.

Mam ogromną nadzieję, że moja obecność w programie w roli jurora doda mu trochę żartu i uśmiechu, nie ujmując absolutnie klasy temu programowi. Przyznam się, że od dawna lubię oglądać "Taniec z Gwiazdami" i śledziłem go z wielką przyjemnością nie tylko w Polsce, ale i w Wielkiej Brytanii.

Andrzej Piaseczny jurorem w "Tańcu z Gwiazdami". Program się nie zaczął, a on już odpiera zarzuty

Andrzej Piaseczny, uprzedzając potencjalne komentarze widzów programu, postanowił odnieść się do zarzutów, że nie powinien być jurorem w programie tanecznym, skoro nie ma wiedzy z zakresu tańca.

Pewnie pomyślą państwo, że ktoś, kto sam nie umie tańczyć, nie powinien kogoś oceniać, ale czy krytyk muzyczny musi sam umieć śpiewać? - pozwolę sobie na koniec zażartować - przyznał.

Zdradził też, jakimi planuje być jurorem.

Postaram się być krytykiem srogim i łagodnym, zabawnym i bardzo serio. Jednym słowem myślę, że swoimi wypowiedziami, czasem z przymrużeniem oka, nie wystraszę tancerzy. Pięknie dziękuję Telewizji Polsat za zaproszenie - zakończył.

Przypomnijmy, że Piaseczny ma już doświadczenie jako juror. Tę funkcję pełnił w show TVP2 "The Voice Senior.