Anna Lewandowska i Robert Lewandowski wraz z dziećmi oraz znajomymi wypoczywają na Majorce. Zarówno trenerka, jak i piłkarz dzielą się zdjęciami oraz nagraniami z urlopu. Widać na nich, że nawet na egzotycznych wakacjach nie opuszczają treningów. Hitem szybko stało się nagranie, na którym Lewandowska pokazała, jak jej mąż ćwiczył na... dziecięcej huśtawce. Na instagramowych kontach obojga nie brak też ujęć z dziećmi. Na tych ostatnich widać twarze dziewczynek, zwłaszcza młodszej, Laury.

Lewandowski trenuje na huśtawce córek. "Uważaj, bo rozwalisz"

Zobacz wideo Robert Lewandowski podczas romantycznych wakacji zagrał w piłkę

Robert Lewandowski na uroczym ujęciu z Laurą. Widać twarz dziewczynki!

Anna i Robert Lewandowscy początkowo bardzo rygorystycznie podchodzili do tematu publikacji wizerunku dzieci w internecie. Jak to jednak w życiu bywa, nie nad wszystkim zapanujemy, stąd też zdarzały się wpadki, dzięki którym mogliśmy zobaczyć twarze dziewcząt. Lewandowscy zaczęli więc coraz śmielej je pokazywać. Tak było też tym razem. Trenerka opublikowała bowiem u siebie na InstaStories urocze nagranie, na którym widać, jak Laura bawi się ze swoim tatą. Dziewczynka rozdawała pocałunki zarówno Robertowi, jak i Annie. Do zabawy chwilę później dołączyła czteroletnia Klara, która zaczęła całować ojca i siostrę. W kadrze doskonale widać profil Laury.

Robert Lewandowski z córką Fot. Instagram/ annalewandowskahpba

Na tym jednak nie koniec. Anna Lewandowska pochwaliła się też kadrami, na których siostry bawią się wspólnie w pokoju. Dziewczynki nawet na wakacjach mają swoje ulubione zabawki - między innymi minikuchnię, którą mogliśmy zobaczyć w pokoju Klary, w Niemczech.

