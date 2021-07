Nie milkną echa rozstania Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego. Małżeństwo jednej z najpopularniejszych par show-biznesu trwało zaledwie kilka miesięcy. Oboje oficjalnie odnieśli się do tych doniesień, ale nadal nie poznaliśmy przyczyny nieoczekiwanego rozpadu ich związku. Mimo to, co chwila pojawiają się nowe rewelacje na ten temat.

Kossakowski znał przyszłość? Rozstanie z Martyną przepowiedziała mu zielarka

Tym razem tygodnik "Świat&Ludzie" podaje, że Przemek Kossakowski spotkał osobę, która przewidziała rozstanie z Martyną Wojciechowską. Dziennikarz był gospodarzem programu "Szósty zmysł", który ukazywał środowisko i ludzi zajmujących się szeroko pojętą medycyną niekonwencjonalną. W jednym z odcinków przyszłość przewidziała mu rosyjska zielarka.

W jednym odcinku cyklu "Szósty zmysł" pan Przemek odwiedził rosyjską zielarkę. Przepowiedziała mu, że jego partnerka, czyli pani Martyna, nie będzie ostatnią kobietą w jego życiu - czytamy.

Czyżby zielarka już wtedy czuła, że ich miłość skazana jest na porażkę?

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski pobrali się w tajemnicy w październiku ubiegłego roku. Jakiś czas temu w show-biznesowych kuluarach zaczęły krążyć plotki, że ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, a Kossakowski wyprowadził się z mieszkania na Żoliborzu. Dowodów na to upatrywano się w tym, że Martyna przestała obserwować męża na Instagramie, a on zdjął ślubną obrączkę.

W końcu Martyna Wojciechowska przerwała milczenie i wyznała, że ich związek rozpadł się zaledwie trzy miesiące po ślubie, co dla niej samej było ogromnym zaskoczeniem.Kossakowski również odniósł się do sprawy, mówiąc, że były to "bolesne decyzje", a następnie zaapelował do internautów, aby każdy żył swoim życiem.