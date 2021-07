Na ten dzień czekali fani sportu na całym świecie. Z rocznym opóźnieniem, spowodowanym przez pandemię, rozpoczęły się XXXII Letnie Igrzyska olimpijskie w Tokio. Na piątek 23 lipca zaplanowana została ceremonia otwarcia, którą za pomocą przekazów w telewizji i internecie mogli śledzić widzowie w różnych krajach. Na miejscu pojawiła się Jill Biden.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jill Biden na otwarciu Igrzysk olimpijskich w Tokio 2020

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych przybyła do Japonii, by przewodniczyć amerykańskiej delegacji. Jill Biden na tę wyjątkową okazję postawiła na podkreślającą talię dopasowaną sukienkę za kolano z rękawem trzy czwarte. Z pewnością wyróżniał się deseń znajdujący się na kreacji. Był on biały w czarne groszki.

Ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w Tokio strasznie senna. I wtedy wchodzą Włosi. Cali w Pacmanach

Do swojej sukienki Jill Biden dobrała eleganckie czarne czółenka na wysokim obcasie z odkrytą piętą. W tym samym kolorze była również torebka. Nie mogło również zabraknąć biżuterii. Uwagę zwracał długi naszyjnik z pereł. Do kompletu pojawiła się bransoletka, również z pereł, na ręce pierwszej damy oraz kolczyki. Ze względów bezpieczeństwa nie mogła ona również zapomnieć o ochronnej materiałowej maseczce. Ta miała kolor granatowy oraz wyszyte imię i nazwisko Jill Biden, a także flagę Stanów Zjednoczonych.

Klaudia Halejcio pokazała wnętrza swojej willi. Ten salon jest ogromny!

Na trybunach stadionu Jill Biden okazję przywitać się z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Była to dla niej pierwsza samotna podróż zagraniczna w roli pierwszej damy.

Jill Biden i Emmanuel Macron Dylan Martinez/Pool Photo via AP/Agencja Gazeta

Spodobała wam się kreacja Jill Biden?