23 lipca mija dziesięć lat od śmierci Amy Winehouse. Z tej okazji i ku pamięci zmarłej wokalistki, program BBC Two wyemituje dokument "Reclaiming Amy", który po raz kolejny opowie o jej burzliwym życiu i karierze muzycznej. Tym razem jednak historia będzie opowiedziana słowami jej matki - Janis Winehouse. Kobieta cierpi na stwardnienie rozsiane i z obawy o całkowitą utratę pamięci zdecydowała się opowiedzieć swoją perspektywę historii córki. Z okazji premiery dokumentu do sieci przedostają się wcześniej nieopublikowane wywiady z Winehouse. O jednym z nich napisał "The Sun" - materiał ma pochodzić z 2003 roku, a piosenkarka przyznaje się w nim do zażywania alkoholu już w bardzo wczesnym wieku.

Nieznany wywiad z Amy Winehouse

Winehouse, w wywiadzie ujawnionym przez "The Sun", opowiada o swoim uwielbieniu do whisky. 20-letnia wówczas gwiazda przyznała, że pije trunek "jakoś od ośmiu lat", co oznaczałoby, że zaczęła spożywać alkohol w wieku 12 lat.

Uwielbiam Jacka Danielsa. Po prostu go uwielbiam. Kocham. Jest świetny. Piję każdego dnia, ale nie zawsze Jacka. Jacka Danielsa pije jakoś od ośmiu lat. Kiedy jesteś młodszy i chcesz się upić bardziej niż każdy inny, wybierasz whisky.

Jak wykazała sekcja zwłok, artystka zmarła od zatrucia alkoholowego. W chwili odejścia miała w organizmie ponad cztery promile. Niedawno mama Amy Winehouse, Janis, wspominała ostatnie słowa, które zamieniła z córką. Nowy dokument o Amy Winehouse będzie można obejrzeć 23 lipca.