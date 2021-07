Izabela Trojanowska to śpiewająca aktorka, która od lat związana jest z TVP. Występuje w "Klanie", a zimą zasiadała w fotelu trenerskim w "The Voice Senior". I choć świetnie czuje się w blasku fleszy, nigdy nie walczyła o to, by jej córka miała podobne fascynacje. Nie zmienia to jednak faktu, że Roxana jest bardzo utalentowana.

Córka Izabeli Trojanowskiej wyrosła na piękną kobietę. Nie poszła w ślady mamy, ale jest utalentowana. "Nie ma parcia na szkło"

Izabela Trojanowska nie jest zbyt wylewna na temat swojego życia prywatnego, jednakże zdarzy jej się udostępnić zdjęcie z córką, lub opowiedzieć o niej w wywiadzie. Jakiś czas temu wychwalała Roxanę w rozmowie z jednym z tabloidów.

Moja córka śpiewa, gra na gitarze i na pianinie, ale dla przyjemności. Wychodzi jej to świetnie i sprawia radość, przede wszystkim jej samej. Nie chciałabym, aby robiła karierę w naszym kraju. Nie zamierzam jej do niczego namawiać. Nie ma parcia na szkło - wyznała artystka w rozmowie z "Super Expressem".

Czym na co dzień zajmuje się Roxana? Mieszka bowiem w Berlinie, gdzie studiowała prawo, a teraz pracuje w zawodzie. Wcześniej jednak przebywała w Wiedniu, gdzie skończyła antropologię. Nigdy nie przejawiała fascynacji show-biznesem, a sławna mama, jak sama mówi, nie zmuszała córki, by robiła karierę medialną. Ojcem 30-latki jest Marek Trojanowski (matematyk), za którego Izabela wyszła 27 września 1979 roku. Rozwiedli się po 34 latach małżeństwa.

