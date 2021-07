Kariera Kevina Spaceya zakończyła się, gdy pojawiły się przeciwko niemu oskarżenia o molestowanie. Jego ofiary znalazły w sobie siłę, by przed całym światem wyznać, co przez niego przeżyły. Mena Suvari w filmie "American Beauty" miała intymną scenę z aktorem. Wyjawiła po latach, jak wspomina tę sytuację.

Mena Suvari wspomina pracę z Kevinem Spacey na planie "American Beauty"

Przeciwko Kevinowi lawinowo zaczęły pojawiać się oskarżenia o molestowanie, lecz ten został uniewinniony przez sąd. Branża jednak nie zapomina, a aktora zwolniono z serialu "House of Cards" oraz filmu "Wszystkie pieniądze świata".

Spacey ma na swoim koncie dwa Oscary. Jego rola w filmie "American Beauty" przyniosła mu międzynarodową sławę. Mena Suvari, która grała w filmie nastolatkę Angelę Hayes, wróciła pamięcią do tych czasów. Opowiedziała w rozmowie z "People" o niesmacznym incydencie, do jakiego doszło między nimi na planie. Aktorka miała wówczas 20 lat i niezbyt dobrze wspomina intymną scenę ze starszym mężczyzną.

Przygotowywaliśmy się wtedy do intymnej sceny. Zaprowadził mnie do pustego pokoju, gdzie mieliśmy leżeć na łóżku bardzo blisko siebie. Przez cały czas delikatnie mnie przytrzymywał, nie pytając o zgodę. Było to bardzo dziwne i niesmaczne - wyznała Suvari.

Mena podkreśliła, że gdy pojawiły się przeciwko aktorowi oskarżenia, natychmiast wróciła pamięcią do wydarzeń z tamtego dnia. Aktorka niedawno wyznała, że sama zmagała się z traumatyczną przeszłością. W wieku 12 lat została zgwałcona przez jednego z przyjaciół jej brata. Napisała autobiografię "The Great Peace: A Memoir", w której opisała własne doświadczenia związane z molestowaniem seksualnym.

Chociaż przez cały czas kręcenia filmu ufałam mu, w tamtym momencie poczułam się nieswojo. Kiedy pojawiły się zarzuty przeciwko niemu, natychmiast pomyślałam o tamtym dniu. Moje serce jest z każdym, kto padł ofiarą przemocy i molestowania - dodała.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.