Paulla wróciła do show-biznesu po kilku latach nieobecności. Artystka już niedługo wystąpi podczas telewizyjnego koncertu, gdzie wykona najnowszy singiel "Hold My Love". Zanim jednak zaczęła przygotowywać się do show, spędziła romantyczne chwile z ukochanym. Rafał Zemke podarował jej domowego pupila.

Partner obdarował Paullę prezentem za ok. 5 tys. złotych. Marzyła o nim od dwóch lat

Paulla Ignasiak jest w związku od prawie dwóch lat (Rafał Zemke jest także menadżerem gwiazdy). Z okazji kolejnej rocznicy postanowił spełnić jej marzenie i podarować szczególny prezent - kota rasy Russian Blue. Jak udało nam się ustalić, na takiego pupila czeka się kilka miesięcy, a jego cena może zaskakiwać.

Rafał kupił kota za ok. 5 tysięcy złotych. Drogi podarunek sprawił Paulli wiele radości. Zakochała się w nim na zabój. Nazywa się Benji i nie odstępuje wokalistki na krok.

Być może Paulla będzie zabierać nowego członka rodziny także na koncerty.

Ignasiak jakiś czas temu zdecydowała się także na szczery wywiad, w którym opowiedziała o wychowywaniu syna. Okazało się, że trzynastoletni Adam był nękany w szkole.

Mój syn usłyszał na korytarzu od dzieci, na pewno nie były to dzieci z klasy, że mama jest prostytutką. To, co go spotkało, nie ma nic wspólnego z dokuczaniem. To jest straszenie kogoś, wysyłanie gróźb karalnych. (...) Jeden kolega powiedział nawet, że nie przestanie tego robić, nawet gdyby mój syn miał się zabić - mówiła Pomponikowi.

