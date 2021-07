Rafał Brzozowski po porażce na tegorocznej Eurowizji wrócił do spokojnej pracy w TVP. W tym czasie jednak nie próżnował. Aż do tej pory nie zdradził, że pracował jednocześnie nad nowym singlem. Właśnie ogłosił jego premierę. Nowa piosenka zatytułowana "Głośniej" to popowa propozycja dla fanów polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenkarz ma wierne grono fanów, którzy już wieszczą sukces.

Rafał Brzozowski pochwalił się nowym singlem. Lepszy niż "The Ride"?

Wokalista premierę singla na YouTubie ogłosił na Instagramie. Choć tekst i nostalgiczny teledysk do piosenki traktują o problemach współczesnego świata, Rafał Brzozowski poleca, by sięgać po utwór w chwilach wytchnienia.

Idealna na weekendowy relaks - skomentował piosenkarz w swoim poście.

Fani Brzozowskiego szybko dostrzegli potencjał i pochwalili utwór.

Brawo Rafał. Fantastyczna piosenka, wpadająca w ucho, melodyjna. Będzie przebój - napisała jedna z fanek.

Mam nadzieję - odpowiedział wokalista.

Inni przyznali, że tekst i melodia "wpadają w ucho". Mnóstwo przychylnych komentarzy pojawiło się także pod utworem na YouTube. Byli nawet tacy, którzy stwierdzili, że "nie mogą przestać słuchać". Co więcej, dają nowej piosence więcej szans na sukces w międzynarodowym konkursie niż słynnej "The Ride".

Z tym utworem możesz tego dokonać - napisał jeden z fanów pod singlem.

Czy Rafał Brzozowski nowym singlem odkupi winy po porażce na Eurowizji (przypomnijmy, że muzyk zajął czwarte miejsce od końca). Czy "Głośniej" będzie hitem lata? Tego nie wiemy, ale internauci śledzący poczynania wokalisty są pozytywnej myśli. Utworu możecie posłuchać poniżej.