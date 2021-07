Małgorzata Rozenek nie może opędzić się od przygód. Celebrytka relaksuje się we Włoszech na romantycznym wypadzie z Radosławem Majdanem i nie przestaje relacjonować swoich podróży na Instagramie. Małgorzata i Radosław wybrali się z Omeną Mensah i jej mężem, Rafałem Brzoską, na kolację do jednej z restauracji. Tego wieczoru nie zabrakło ekstremalnych przygód.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek jak łowca burz. Zrelacjonowała szalejącą pogodę

Rozrzucanie śmieci, udawanie dwóch różnych osób. Oto "poradnik dobrego pracownika TVP"

Małgorzata Rozenek wystraszyła się burzy z gradem

Małgorzata Rozenek spędza czas we Włoszech, gdzie nie tylko się relaksuje, ale realizuje biznesowe zobowiązania. Celebrytka znalazła chwilę, by spotkać się z koleżanką z branży, Omeną Mensah i jej mężem. We czwórkę wybrali się na przejażdżkę rowerami elektrycznymi, a później umówili się na wspólną kolację.

Celebrytka na kolację założyła biało-błękitną mini sukienkę i sandałki na szpilce. Nie spodziewała się, że warunki atmosferyczne tak szybko ulegną zmianie. Przyznała, że mąż Mensah przewidział drastyczną zmianę pogody.

My walczymy tu z żywiołem. Najlepsze jest to, że Rafał mówi tak: "widzę, że idzie burza". A ja: "co on mówi?". I była burza! (...). Jesteśmy w pięknej restauracji i mamy nadzieję, że łódka jest dobrze zakotwiczona - powiedziała Małgorzata.

Małgorzata Rozenek przerażona burzą z gradem Fot. Instagram/ m_rozenek

Celebrytka nie ukrywała przerażenia, gdy usłyszała trzask piorunów. Postanowiła również pokazać, jakiej wielkości grad bombarduje lokal. Rozenek w każdej sytuacji stara się znaleźć pozytywy. Nie inaczej było w tym przypadku, gdy podkreśliła, że tego wieczoru lodu do drinków im nie zabraknie.

Zobaczcie, takiej wielkości grad tutaj pada. Jesteśmy łowcami burz. Jeżeli poszukujecie lodu do drinków, to my ogarniamy temat. Naprawdę mamy tutaj ekstremalne sytuacje. Zobaczcie te pioruny z tyłu. My uwielbiamy ekstremalne sytuacje i po raz kolejny te ekstremalne sytuacje szukają nas - dodała.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens w sesji zdjęciowej dla hiszpańskiego magazynu!

U Małgorzaty Rozenek jak zwykle dużo się dzieje. Celebrytka razem z mężem dotarła w końcu do hotelu. Z pewnością niebawem podzieli się kolejną przygodą.