Aleksandra Szwed od 2013 roku jest w szczęśliwym związku z koszykarzem, Krzysztofem Białkowskim. Para doczekała się dwójki dzieci. Sześcioletniego Borysa i jego młodszego brata, który przyszedł na świat kilka tygodni temu. Szwed na początku niechętnie dzieliła się zdjęciami swojej najmłodszej pociechy, teraz na jej profilu na Instagramie coraz częściej pojawiają się kadry z udziałem młodszego syna.

Aleksandra Szwed pokazała zdjęcie z pierwszego spotkania swoich dzieci

Aleksandra Szwed pokazała wzruszające zdjęcie dzieci

Aleksandra Szwed podzieliła się zdjęciem, które wywołało zachwyt fanów. Na fotografii widzimy dzieci aktorki. Starszy syn obejmuje młodszego i czule wpatruje się w chłopczyka. Uwagę od razu przykuwa bujna czupryna sześciolatka. Szwed opatrzyła zdjęcie krótkim podpisem.

Miłość... już nie przez okno.

Aleksandra Szwed zdradziła płeć dziecka? Wskazywałby na to jeden szczegół

Opis nawiązuje do zdjęcia, które Aleksandra opublikowała niedługo po porodzie. Na fotografii gwiazda serialu "Rodzina zastępcza" stoi w oknie szpitala św. Anny w Piasecznie. Na rękach trzyma dopiero co narodzonego syna. Do malucha przez okno wyciąga rękę Borys, który prawdopodobnie przyszedł pierwszy raz zobaczyć młodszego brata.

Fotografia rozczuliła koleżanki Oli po fachu. Zdjęcie zachwyciło między innymi: Monikę Mrozowską, Julię Kamińską czy Annę Guzik.

Olu kochana, tona miłości na Ciebie spadła! Zasłużenie! - napisała Guzik.

Fani również nie przeszli obojętnie obok fotografii. Pod wpisem Szwed zostawili wiele miłych słów.

Najpiękniejsza miłość. U nas też taka kwitnie z dnia na dzień coraz większa. Starsze rodzeństwo zakochane w najmniejszym.

Cudowne zdjęcie! A starszy synek, jakie ma fantastyczne włoski!

Starszy brat jaki zapatrzony. Cudny widok dla rodzica.

Całej rodzinie Oli Szwed życzymy dużo miłości.