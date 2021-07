W czwartek aktorka Leah Remini udostępniła nagranie wideo z jej urodzinowej imprezy. Solenizantka świętowała w towarzystwie kilkudziesięciu gwiazd, w tym między innym z Jennifer Lopez i Bena Afflecka!

Zobacz wideo Koleżanka Jennifer Lopez i Bena Afflecka pokazała ich pierwsze wspólne zdjęcie w sieci

J.Lo zapytana o związek z Benem w telewizji na żywo. Jej reakcja zaskoczyła

Leah Remini wrzuciła zdjęcie z Jennifer Lopez i Benem Affleckiem

Leah Remini ma urodziny 15 czerwca, co oznacza, że impreza odbyła się prawdopodobnie już ponad miesiąc temu. To właśnie wtedy wszyscy zastanawiali się, czy Jennifer Lopez i Ben Affleck naprawdę do siebie wrócili i po prawie 20 latach od rozstania znowu zdecydowali zaryzykować.

Zobacz też: Jennifer Lopez przyłapana we flanelowej koszuli Bena Afflecka! Są zdjęcia. Powrót Bennifer już oficjalny?

Paparazzi robili im zdjęcia z ukrycia, jednak jeszcze żadne z nich nie było tak wyraźne, jak to zamieszczone w sieci przez Leah. Aktorka wrzuciła do sieci pamiątkowy, urodzinowy filmik, na którym jest mnóstwo fotografii z imprezy.

Chciałam podzielić się z wami filmem z moich urodzin, ponieważ dostałam od was tyle miłości. Nie tylko wtedy, ale każdego dnia - pisała aktorka pod postem, kierując słowa wdzięczności do obecnych na przyjęciu przyjaciół.

Wiele ujęć powstało na białej ściance, a wśród nich właśnie to z Jennifer i Benem.

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Leah Remini instagram.com@Leahremini

Zarówno Leah, jak i Lopez, tulą się do Afflecka, trzymając dłonie na jego klatce piersiowej. To jednak Jen sprawia wrażenie bardziej przytulonej - zupełnie tak, jakby trzymała coś bardzo cennego.

Jennifer Lopez i Ben Affleck przyłapani na randce. Aktor nie krył wściekłości

Całe nagranie z imprezy Remini możecie zobaczyć na jej koncie na Instagramie, a w 32 sekundzie - wspólne ujęcie Bena i Jenn.