Olga Bołądź zaszalała u fryzjera. "Papa blond". Postawiła na ciemny odcień

Olga Bołądź w przeszłości zdradziła, że przez trzy lata nie farbowała włosów. W naturalnym wydaniu wyglądała równie dobrze, ale teraz aktorka zdecydowanie częściej zasiada na fotelu fryzjerskim. Tym razem pożegnała się z jasnymi włosami. Efektami metamorfozy pochwaliła się na spotkaniu z koleżankami z branży. Wróciła do korzeni?

REKLAMA

Zobacz wideo "Trzy lata bez farby właśnie dobiegły końca". Olga Bołądź relacjonowała swoją wizytę u fryzjera

Kaczorowska oprowadziła po pokoju drugiej córki. Znalazło się w nim pudełko na skarby

Olga Bołądź zmieniła kolor włosów

Olga Bołądź nie stroni od eksperymentów z włosami. Dla roli w filmie Patryka Vegi zdecydowała się na radykalną zmianę i obcięła się na jeża. Na jej włosach zagościł również jasny blond, w którym można było przez jakiś czas podziwiać aktorkę. Miała również grzywkę, w której zachwyciła fanów. Na jej InstaStories pojawiło się nagranie z salonu fryzjerskiego, na którym Olga w kilku językach żegna się z jasnymi włosami. Przyszedł czas na zmiany i powrót do naturalnego koloru.

Papa blond - napisała.

Olga Bołądź zmieniła kolor włosów Fot. Instagram/ olgaboladz_official

Natalia Kukulska na wakacjach z córkami. 16-letnia Anna to cała mama

Naturalnym kolorem włosów aktorki jest ciemny brąz, któremu była wierna przez wiele lat. Jednak bycie szatynką znudziło ją i poczuła chęć do wprowadzenia zmian. Olga w późniejszym czasie mocno rozjaśniała włosy, ale zdecydowała się wrócić do brązowych odcieni. Po wizycie u fryzjera efektami metamorfozy pochwaliła się na spotkaniu z koleżankami z branży. Udostępniła zdjęcie na InstaStories, które pojawiło się również na Instagramie Magdaleny Lamparskiej. Uśmiechnięta Olga Bołądź wyglądała na zadowoloną ze zmiany. Teraz ma ciemne włosy do ramion. W jakim kolorze bardziej się wam podoba?

Zdjęcie Olgi w nowym kolorze włosów możecie zobaczyć w naszej galerii.