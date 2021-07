Tommy Dorfman z serialu "Trzynaście powodów" wyznaje: Jestem transpłciową kobietą

Tommy Dorfman wyznała na łamach magazynu "Time" oraz w mediach społecznościowych, że identyfikuje się jako kobieta. Aktorka znana jest szerszej publiczności z roli Ryana Shavera w popularnym serialu Netfliksa "Trzynaście powodów". Dorfman jest już po korekcie płci.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sex Education" - 3 sezon

Dziennikarz "Panoramy" odniósł się do swojej kompromitującej wpadki

Tommy Dorfman z serialu "Trzynaście powodów" wyznaje, że jest kobietą

Dorfman nalega, aby nie traktować jej wyznania jako coming out, ponieważ sama nie czuje, aby kiedykolwiek była "w szafie":

Przez ostatni rok w swoim życiu prywatnym identyfikowałam się i żyłam jako kobieta - kobieta transseksualna. To zabawne myśleć o tym jako o wychodzeniu z szafy, ponieważ ja nigdy w tej szafie nie byłam. Dziś postrzegam to jako ponowne przedstawienie się sobie jako kobieta, już po korekcie płci. Coming out zawsze jest widziany jako jakieś wielkie "odkrycie", ale ja nigdy nie byłam "zakryta". Dziś wyjaśniam: Jestem transpłciową kobietą. Moje zaimki to: ona/jej. Nazywam się Tommy.

Dorfman postanowiła zachować imię, które nadano jej przy narodzinach. Jak tłumaczy, czuje się z nim szczególnie związana.

Nie zmieniam imienia. Jestem nazwana po bracie mojej mamy, który odszedł miesiąc po moich narodzinach. Czuje się bardzo związana z tym imieniem i z wujkiem, który mnie trzymał, kiedy umierał. To jest ewolucja Tommego, staje się jeszcze bardziej Tommym.

Aktorka przyznała, że nie będzie już grała mężczyzn w filmach i zdaje sobie sprawę, że może się to negatywnie odbić to na jej karierze. Mimo tego chęć życia w zgodzie ze sobą przeważyła nad konsekwencjami związanymi z wykonywanym zawodem. Pierwszą kobiecą rolę ma zagrać w produkcji autorstwa Leny Dunham.

"Najpiękniejsza dziewczynka świata" ma 21 lat i nadal zachwyca. Jak wygląda?

Kim jest osoba transpłciowa?

Termin "osoby transpłciowe" obejmuje osoby, których tożsamość płciowa różni się od płci przypisanej im w momencie narodzin. Czyli np. może być to osoba, która fizycznie urodziła się mężczyzną, a psychicznie czuje się kobietą. Transpłciowość to dość szerokie pojęcie obejmujące osoby, których tożsamość płciowa wykracza poza tradycyjne rozróżnienie dwóch płci. W grudniu zeszłego roku nominowany do Oscara gwiazdor serialu "The Umbrella Academy" Elliot Page napisał w liście na portalach społecznościowych, że jest osobą transpłciową.