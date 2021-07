Sławomir Banasiak postanowił poszukać miłości w szóstej edycji popularnego show "Rolnik szuka żony". Do swojego domowego zacisza zaprosił trzy panie: Natalię, Martę i Małgosię, ale z żadną z nich nie zbudował głębszej relacji. Okazuje się jednak, że w końcu Sławomir znalazł miłość.

Sławomir Banasiak z "Rolnik szuka żony" znalazł miłość

Sławomir Banasiak podczas nagrania świątecznego odcinka programu "Rolnik szuka żony" pojawił się w towarzystwie tajemniczej kobiety. Po czasie okazało się, że to właśnie ona została jego wybranką na całe życie. Swój związek sami zainteresowani utrzymują w tajemnicy, z dala od blasku fleszy. Ewelina miała rzekomo odezwać się do Sławomira na portalu społecznościowym, tuż po zakończeniu zdjęć do programu. Podobno od razu między nimi zaiskrzyło.

Ślub wzięli w tajemnicy. Dowodem na to, że się odbył może być zmiana nazwiska Eweliny. Podobno od kilku dni na ogólnodostępnym portalu legitymuje się jako "Ewelina Banasiak", co potwierdza informatorka Pomponik.pl.

To był bardzo tajemniczy i kameralny ślub, dla wielu z nas, dowodem na to, że się odbył jest zmiana nazwiska Eweliny.

Chociaż w trakcie programu Sławomir skradł serce 36-letniej kobiety, ostatecznie nie odwzajemnił jej uczucia. Wybrał wspomnianą wcześniej Martę, z którą i tak rozstał się zaledwie kilka tygodni po zakończeniu programu. Szczęście odnalazł w ramionach Eweliny. Kobieta jest ważna dla niego, ponieważ spełnia oczekiwania, które stawiał na początku programu. Wybranka Sławomira idealnie odnajduje się w gospodarstwie, gdzie poznaje rzeczywistość ukochanego. Ma nadzieję na to, że ich znajomość okaże się poważna i będą ze sobą szczęśliwi.