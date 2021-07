Natalia Siwiec dba o to, aby na Instagramie nie wiało nudą. Modelka dużo podróżuje, dlatego na jej koncie nie brakuje pięknych kadrów z wyjątkowych miejsc. Chwali się także nowymi stylizacjami, które często inspirują inne kobiety. Reakcje na ostatnie zdjęcie mogły ją jednak zaskoczyć.

Siwiec pozuje w zestawie od Maffashion, a internauci patrzą na buty

Natalia Siwiec nie na długo zagrzała miejsce w Polsce, bo już wyruszyła na kolejne wojaże. Tym razem jest w Stanach Zjednoczonych, które zwiedza razem z rodziną. Celebrytka pochwaliła się jedną ze stylizacji, którą ze sobą zabrała.

Siwiec włożyła komplet pochodzący z firmy Maffashion i Lany Nguyen, Eppram, do którego dobrała kosmicznie drogie sandały na obcasie od znanego francuskiego projektanta Simona Porte Jacquemusa. Czytając komentarze internautów, można zauważyć, że cena i marka nie zrobiły na nich większego wrażenia. Choć kreacja przypadła im do gustu, to wybór butów wyśmiali.

Boże, jakie wielkie buty.

Te buty to jakaś masakra - piszą internauci.

Natalia Siwiec postanowiła obronić wybór skórzanych butów za około dwa tysiące złotych i odpowiedziała na wszystkie negatywne komentarze.

Taki model. Dla mnie są megastyczne, jak mówi Mia - broni szpilek celebrytka.

Natalia Siwiec ostatnio znowu jest w centrum uwagi. Ostatnio modelka została przyłapana w środku nocy, gdy spacerowała po Warszawie z aktorem, który zagra kolejnej części "365 dni" na podstawie książek Blanki Lipińskiej.