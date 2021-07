Do tej pory to księżna Kate była uznawana za największą ikonę mody wśród przedstawicielek światowych monarchii. Jej stylizacje są komentowane przez media i kopiowane przez kobiety. Księżna udowadnia, że świetnie można wyglądać zarówno w ubraniach od wielkich projektantów, jak i w rzeczach z sieciówek. Jednak żona księcia Williama ma konkurentkę - jest nią królowa Letizia.

Królowa Letizia zachwyca stylizacją

Żona która Hiszpanii, Filipa, podczas każdego wyjścia prezentuje się nienagannie. Uwielbia obcisłe rzeczy, nie unika wysokich obcasów. Stylizacje dopasowuje do okazji, jednak nie boi się eksperymentować i nieco kokietować. Teraz została sfotografowana podczas codziennego wyjścia. Oczywiście wyglądała świetnie.

Miała na sobie szaro-białą sukienkę za kolano i z dłuższym rękawem. Zaprojektował ją Adolfo Domínguez. Do niej dobrała brązowy pasek, który podkreślił jej talię, oraz sandały na platformie wiązane nad kostką. Całość uzupełniła biała torebka na ramię marki Furla oraz maseczka. Królowa postawiła także na prostą fryzurę - rozpuszczone, gładko zaczesane włosy.

Królowa Letizia East News

Królowa Letizia bardzo dba o to, by jej ciało było w jak najlepszej kondycji. Od lat ćwiczy regularnie (mówi się, że codziennie), do tego uprawia jogę oraz korzysta z pomocy trenera personalnego. Odżywia się zdrowo i stara się kupować produkty ekologiczne. Unika węglowodanów rafinowanych takich jak: biały chleb, makarony, ryż czy ciastka. Rzadko sięga po kapustę, rośliny strączkowe, które powodują wzdęcia.

Spożywa za to dużo warzyw i owoców, pije spore ilości wody, unika alkoholu. Potrafi odmówić kieliszka wina również na branżowych imprezach. Jednak od czasu do czasu sięga po czekoladę, która jest jej dużą słabością.