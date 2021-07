Grażyna Wolszczak odwiedziła ostatnio swojego fryzjera. Nie omieszkała zamieścić relacji z tego wyjścia na Instagramie, gdzie pochwaliła się fanom swoim nowym uczesaniem. Wcześniej nosiła pasma w kolorze ciemnego blondu za ramię, z kolei teraz znacznie skróciła i delikatnie rozjaśniła włosy. Zmiana subtelna, ale korzystna. Sami zobaczcie.

Grażyna Wolszczak rozjaśniła i skróciła włosy

Grażyna Wolszczak w opublikowanym w kwietniu wpisie na Instagramie zdradziła, że musiała zawalczyć o zdrowsze i mocniejsze włosy. Została zakażona koronawirusem, który spustoszył jej organizm do tego stopnia, że aktorka realnie mogła wyłysieć. Wolszczak jednak w porę wzięła sprawy w swoje ręce i poddała się serii zabiegów oraz faszerowała wieloma suplementami diety - wszystko po to, aby powrócić do dawnego wyglądu. Ostatecznie za namową zaprzyjaźnionego stylisty fryzur zdecydowała się też na zagęszczenie włosów.

Dziś jest zdecydowanie lepiej - aktorka ostatnio nawet po raz kolejny wybrała się do fryzjera, gdzie zadbała o delikatne skrócenie i rozjaśnienie pasm. Miała jednak dylemat, co zrobić z grzywką - na szczęście fryzjer szybko odpowiedział na rozterki Wolszczak.

Grażyna Wolszczak instagram.com@grazyna.wolszczak_official

Znudziła mi się grzywka, dlatego chciałam, żeby odrosła, ale zaraz będziemy ciachać. Ciekawe, co mistrzu powie - relacjonowała aktorka.

Grażyna Wolszczak instagram.com@grazyna.wolszczak_official

Po zdjęciach widać, że aktorka świetnie czuje w nowej fryzurze. Takie uczesanie nadało jej dziewczęcego uroku, prawda?