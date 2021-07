O księciu Williamie w ostatnim czasie media donosiły głównie w kontekście jego nadszarpniętych relacji z księciem Harrym czy też kibicowania podczas Euro 2020. Tymczasem następca tronu jest zaangażowany w wiele ważnych projektów. Jeden z nich dotyczy ochrony środowiska i poświęconej temu książki.

Książę William stworzy fragment książki

Książę William napisze ekskluzywny wstęp do książki "Earthshot. How to Save Our Planet" autorstwa Colina Butfielda oraz Jonniego Hughesa. Nakreśli ona największe wyzwania środowiskowe, z jakimi obecnie mamy do czynienia. Przedstawi również inspirujące propozycje rozwiązań, które mają pomóc uratować naszą planetę. Tytuł ukaże się jesienią bieżącego roku. W Zjednoczonym Królestwie, Europie i na terenie całej Wspólnoty Narodów będzie dostępny od 30 września, zaś w Ameryce północnej niedługo później - 5 października.

Książka jest związana bezpośrednio z Earthshot Prize, czyli tak zwanym "środowiskowym Noblem". Nagrodę tę ogłosili książę William właśnie oraz księżna Kate troszczący się o obecną sytuację Ziemi. Wyróżnienia będą przyznawane w pięciu kategoriach. Trafią one do osób, organizacji czy firm za ich rozwiązania na rzecz ekologii. Wnuk królowej Elżbiety II przeznaczył łącznie na ten cel 50 mln funtów, a każdy ze zwycięzców otrzyma równy milion. Pierwsze rozdanie nagród zaplanowane jest na jesień 2021 w Londynie. Przewidywanych jest łącznie dziesięć edycji. Co rok ceremonia będzie odbywała się w innym mieście na świecie.

Książę William nie jest jedynym royalsem mogącym się pochwalić wkładem w ukazywane się książki. Księżna Kate stworzyła chociażby wstęp do albumu "Hold Still" pokazującego codzienność Brytyjczyków podczas pandemii. Meghan Markle natomiast napisała m.in. historię dla dzieci wydaną pod tytułem "The Bench" ("Ławka" - dop. red.). Nie można też nie wspomnieć o księciu Harrym, który planuje opublikować autobiografię.