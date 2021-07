Rafał Arsenault-Swiader z Sosnowca od kilku lat prowadzi własny sklep w centrum Nowego Jorku ze swoją marką R.Swiader. Polak nie zwalnia tempa i niedawno rozpoczął przygodę także w telewizji - pojawił się w najnowszej edycji amerykańskiego programu "Making the Cut", który polega na rywalizacji projektantów z różnych zakątków świata. Do wygrania jest milion dolarów oraz międzynarodowa sława.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina ogłosiła współpracę ze znaną marką i pokazała się w bieliźnie

Prawnik Britney zapowiada ostrą walkę o jej wolność. "Działamy agresywnie"

Projektant Raf Swiader z Sosnowca w "Making the Cut" z Heidi Klum

"Making the Cut" to amerykański program stworzony przez Amazon Original, w którym modowi artyści z całego świata walczą o zwycięstwo. Oprócz polskiego projektanta w tegorocznej edycji bierze udział m.in. Dushyant Asthana z Indii, Lucie Brochard z Francji czy Andrea Salazer z Kolumbii. Prowadzący show - Heidi Klum i Tim Gunn - stawiają przed uczestnikami coraz to nowe wyzwania, które mają doprowadzić do wyłonienia zwycięzcy.

Trzeba przyznać, że jest o co walczyć! Główna nagroda to bowiem nie tylko milion dolarów, ale także miejsce na witrynie sklepowej Amazon Fashion. Na platformie Prime Video dostępny jest obecnie drugi sezon produkcji, gdzie co tydzień pojawiają się dwa nowe odcinki.

Kim jest Raf Swiader?

Rafał Arsenault-Swiader urodził się w 1981 roku w Sosnowcu. W wieku 16 lat spełnił swoje największe marzenie i wyjechał do Nowego Jorku. Przeszedł długą drogę, aby dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się obecnie. Jako emigrant w USA często pracował na czarno. Jak wspominał w wywiadzie dla "Vogue":

Myłem okna, pracowałem w sklepie spożywczym, sprzątałem synagogę...

Andrzej Duda sprawił sobie wakacyjny prezent. Wielkiego dmuchanego kraba

Swiader mieszka dziś na brooklyńskim Bushwicku. Prowadzi wraz z mężem sklep Mott NYC, gdzie można kupić m.in. projekty jego marki.