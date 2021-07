Światowej sławy gwiazdy wiele podróżują - mowa o piłkarzach, piosenkarzach czy aktorach. Rezerwując pobyt w hotelu, najczęściej podają fałszywe dane, by uśpić czujność pracowników oraz by żaden z nich nie mógł zawiadomić paparazzi. To jednak nie zaskakuje tak bardzo, jak pewne zachcianki, które mają celebryci.

Madonna

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Madonna zwiedziła prawdopodobnie większą część świata. Jako królowa popu koncertowała w wielu krajach, zatrzymując się w luksusowych hotelach. Niestety, widoków za oknami nie było jej dane podziwiać, bowiem piosenkarka życzy sobie, by w jej pokoju był mrok. Tak, okna są pozaklejane, a Madonna mieszka w pięciogwiazdkowych "piwnicach".

Madonna screen IG @madonna

Lionel Messi

Argentyński piłkarz to prawdziwa legenda światowego footballu. Nic więc dziwnego, że jego zachcianki przekraczają ludzkie pojęcie. Okazuje się, że Messi jest fanem jacuzzi, ale... aby dołożyć pracy innym osobom, zawsze pragnie mieć aż trzy do dyspozycji - z zimną wodą oraz dwa z gorącą. Na tym jednak nie koniec. Jeśli Lionel zapragnie popływać w basenie, woda musi mieć konkretną temperaturę - 28 stopni Celsjusza.

Adele

Adele natomiast zadziwiła pracowników pewnego hotelu, kiedy poprosiła o pizzę, ale nie tę, którą przygotowuje szef kuchni danego obiektu, ale z lokalu, który oddalony był o 200 km. Kiedy hotelowy boy zapukał do drzwi brytyjskiej gwiazdy z jedzeniem, ta nie otworzyła. Spała już.

Adele East News

Jennifer Lopez

J.Lo to z kolei prawdziwa estetka. Zamiast mroku w pokoju, zawsze pragnie mieć niebiańską jasność. Tak, amerykańska piosenkarka nie będzie mieszkać w żadnym pokoju, jeśli nie będzie miał białych ścian i nie będzie urządzony w jasnych odcieniach. Poza tym Lopez musi mieć dodatkowe dwie przestrzenie - jedną na walizki (ponoć lata z trzydziestoma) oraz jedną, w której specjaliści zadbają o jej włosy, makijaż oraz plecy.

Jennifer Lopez w wannie fot. Instagram @jlo

Warto jednak dodać, że wymagania Jennifer Lopez nie są niczym nadzwyczajnym. Sylwester Stallone zatrzymuję się tylko w pokojach, których ściany pomalowane są na brzoskwiniowo.

Kanye West

Myśleliście, że tylko Kim Kardashian potrafi gwiazdorzyć? Byliście w błędzie. Jej mąż (chyba jeszcze aktualny) używa tylko ręczników zaprojektowanych przez włoski dom mody Versace. Kanye, inne też nie podrażniają skóry, korzystaj śmiało!

Kim Kardashian, Kanye West, North West screen instagram.com/kimkardashian