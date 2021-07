Wpadki zdarzają się w każdym zawodzie. Czasami w wypowiedź dziennikarza wkradnie się błąd merytoryczny, a niekiedy na antenie zdarzy się niespodziewana sytuacja. Sporego pecha miała niegdyś Katarzyna Cichopek, która w "Pytaniu na śniadanie" została obsikana przez szczeniaka. Tym razem jednak internauci dopatrzyli się zabawnej wpadki na kanale TTV.

Wpadka podczas prognozy pogody na TTV

W jednym z ostatnich wydań "Expressu" prognozę pogody przedstawiała Dorota Gardias. Prezenterka ubrana była w elegancki czerwony komplet, do którego dobrała jasny top oraz buty z odkrytymi palcami. Razem z nią na ekranie widoczna była mapka Polski z przewidywaniami na wtorek. Nie byłoby w niej nic dziwnego, gdyby nie temperatura dla Gdańska i Sopotu. Wkradł się tam błąd. Zamiast 22 lub też 21 na planszy widniało aż 221 stopni.

Nie umknęło to uwadze oglądających tamtą prognozę. Na InstaStories profilu Make Life Harder opublikowano zdjęcie z zabawną wpadką nadesłane przez jedną z internautek. W tej samej relacji widniał również napis:

Chcą usmażyć Tuska.

Screen z wpadką podczas prognozy pogody na TTV instagram.com @make_life_harder

Skąd takie słowa? Chodziło o to, że pochodzi on z Trójmiasta, a też w ostatnim czasie pojawił się na wiecu w Gdańsku. Było to dla niego pierwsze tego typu wydarzenie po niedawnym ogłoszeniu powrotu to krajowej polityki.

Tymczasem jeszcze w tym roku powiększy się grono wnuków Donalda Tuska. W drugiej ciąży aktualnie jest jego córka, Kasia Tusk, która radosną nowinę potwierdziła w czerwcu. Blogerka ma już jedną córkę. Z kolei syn polityka, Michał Tusk, doczekał się trojga dzieci. Cała rodzina byłego premiera, w tym jego żona Małgorzata oraz zięć i synowa, pojawiła się nawet na audiencji u papieża Franciszka w 2019 roku.