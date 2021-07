Małgorzata Rozenek zakończyła już dwutygodniową eskapadę kamperem po Szwecji. Pieczołowicie relacjonowała na InstaStories rodzinne przygody i zachęcała fanów do tego typu podróży. Małgorzata Socha pokazała, jak będzie mieszkać przez najbliższe dni. Podobnie jak celebrytka postanowiła podróżować z rodziną kamperem.

Małgorzata Socha podróżuje kamperem

Małgorzata Socha, podobnie jak Małgorzata Rozenek postawiła na urlop w kamperze. Aktorka wypoczywa z rodziną nad polskim morzem i publikuje wakacyjne fotki na Instagramie. Na czarno-białym zdjęciu zapozowała w nowoczesnym kamperze i zdradziła w opisie, że to jej nowy dom na najbliższe kilka dni. Aktorka ładuje baterie i spędza czas z rodziną. Nie poszła w ślady Małgorzaty Rozenek, która od samego rana nagrywała codzienne życie na kampingu w Szwecji.

Mój nowy dom - podpisała zdjęcie aktorka.

Fani pod zdjęciem życzyli Małgorzacie udanego urlopu.

Pani Małgosiu wakacje w kempingu to wakacje życia.

Najlepiej - czytamy.

Pod postem pojawił się również komentarz od osoby, która podpisała się jako koleżanka aktorki z wakacji. Wygląda na to, że Małgorzata w przeszłości regularnie wyjeżdżała na camping, co stało się już dla niej tradycją. Socha w odpowiedzi przyznała, że wróciła do korzeni.

Wow, jak za dawnych czasów, co roku camping w Darłówku w ośrodku wojskowym. Tylko przyczepa inna. Pozdrawiam, koleżanka z wakacji.

Powrót do korzeni - odpowiedziała Małgorzata.

Myślicie, że aktorka spakowała tyle rzeczy, co Małgorzata Rozenek, która pokazywała, co zebrała ze sobą w podróż.