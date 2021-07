Małgorzata Rozenekpo powrocie ze szwedzkich wojaży długo nie zagrzała miejsca w Polsce. Celebrytka postanowiła wylecieć z mężem na romantyczny wypad do Włoch. Jednak zamiast atmosfery miłości, można było odczuć jej podenerwowanie. Radosław Majdan opublikował wideo, na którym widać, jak wyprowadzona z równowagi żona wyrywa mu telefon z dłoni.

Zobacz wideo Radosław Majdan zdenerwował Małgorzatę Rozenek. Wyrwała mu telefon z ręki

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan od lat uchodzą za zgrane małżeństwo. Poinformowali fanów, że wylatują na krótkie wakacje do Włoch. Tym razem podróżują bez dzieci. Zabrali ze sobą tylko jednego psa, Franceskę, którą Radosław niedawno podarował żonie w prezencie. Na Instagramie sportowca pojawiło się zdjęcie z lotniska.

Bez dzieci, bez czterech psów, bez campera. Trudno to nazwać podróżą. Do zobaczenia we Włoszech - napisał piłkarz.

Radosław na InstaStories pokazał inną stronę małżeństwa z Małgorzatą. Można zauważyć, że celebrytka była zdenerwowana. Próbowała na szybko wypełnić wymagane do wylotu papiery, jednak mąż skutecznie jej to utrudniał.

Co musimy wypełnić, kochanie? - dopytywał Radosław.

Małgorzata odpowiedziała mężowi, by wziął długopis do ręki i wypełniał dokumenty razem z nią. Dodała, że nie żartuje, co Radosławowi przypomniało sytuację ze szwedzkiego lasu. Roztrzęsiona celebrytka przyznała, że zawiódł GPS i camperem próbowali przejechać przez bardzo ciasną drogę. Tym razem role się odwróciły i to Małgorzata była tą, która musiała trzymać nerwy na wodzy.

Co to jest. Jaki formularz? To wtedy, kiedy realizator staje się udręką. No nie weszliśmy jeszcze spokojnie, ale nie tylko my. Teraz jesteś jak ja w tym lesie. Są też miłe akcenty, Franceska też podoba się turystom - zakończył nagle swój przekaz sportowiec.

Pysiuniom i kochaniom nie byłoby końca, gdyby celebrytka nie wyrwała mężowi telefonu z ręki.

Radosław Majdan pokazał zdenerwowaną Małgorzatę Rozenek Fot. Instagram/ r_majdan

Ostatecznie udało im się odprawić. Kłócą się jak prawdziwe włoskie małżeństwo?