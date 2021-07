Gosia Andrzejewicz wspólnie z Mandaryną i Iną nagrały piosenkę "Nie będziesz szła sama", która jest coverem utworu "All The Things She Said" wokalistek Tatu. We wspólnej piosence poparły Strajk Kobiet, sprzeciwiły się nietolerancji i naciskom władzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Gosia Andrzejewicz jest antyszczepionkowcem, ale wspiera strajk kobiet? [Koło Plotka]

Marcin Mroczek świętował ósmą rocznicę ślubu. Zaskoczyli strojami razem z żoną

Gosia Andrzejewicz, Mandaryna i Ina w utworze "Nie Będziesz Szła Sama"

Gosia Andrzejewicz poinformowała fanów na Instagramie, że w środę na platformie YouTube HAH Records opublikowało najnowszą piosenkę, w której zaśpiewała razem z Iną i Martą Wiśniewską. W teledysku do utworu "Nie będziesz szła sama" można zauważyć fragmenty ze Strajku Kobiet. Pojawiły się również kadry, na których widać czarne parasolki i transparenty z hasłami uderzającymi w PiS.

"Nie będziesz szła sama". Wolność! Równość! Tolerancja! Gosia Andrzejewicz / Ina / Mandaryna oraz Kluby Hah mówią "nie"! Przeciw nienawiści, nietolerancji, braku szacunku - czytamy.

Marta Wiśniewska udzieliła wywiadu dla portalu Onet, w którym zdradziła, co skłoniło wokalistki do napisania piosenki. Inspiracją do powstania utworu były wydarzenia, które rozegrały się w naszym kraju.

Do współpracy zostałyśmy zaproszone przez kluby HAH. Ich właściciel jest pomysłodawcą projektu. Do wzięcia udziału skłoniły nas wydarzenia w kraju. To, co dzieje się w Polsce, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. To nasz artystyczny manifest w tej sprawie - wyznała.

Youtuberzy aresztowani za straszenie dziecka "czarną twarzą": Tylko żartowaliśmy

Internauci w komentarzach nie ukrywali, że najnowszy utwór wokalistek przypadł im do gustu, a piosenka ma bardzo dobre brzmienie.

Ina supermocny głos, Marta megafajna barwa, chrypa dobra, Gosia bardzo delikatnie, bardzo dobre to.

Megapiosenka, słucham już trzeci raz i mam ciary.

Dziewczyny! Wielki szacunek dla was. W kobietach siła. Walczmy o wolność - pisali fani.

Teledysk do piosenki "Nie będziesz szła sama" Gosi Andrzejewicz, Mandaryny i Iny poniżej.

Jak wam się podoba?