Marina Łuczenko-Szczęsna chętnie pokazuje się obserwatorom w coraz to nowszych strojach. W ostatnim czasie udostępniła zdjęcie, na którym prezentuje stylizację złożoną z "dużych marek" i jedną z sieciówek. Jedna z jej obserwatorek postanowiła wówczas wykpić piosenkarkę twierdząc, że powinna zacząć przyzwyczajać się do tańszych kreacji po występie męża na Euro 2020. Innym razem piosenkarka wrzuciła zdjęcie z Hiszpanii i pochwaliła się fantazyjnym outfitem. Choć wszystko wydawało się być na miejscu, to wątpliwość wzbudził jeden element - sweter. Na najnowszym zdjęciu Mariny, jej stylówka zeszła jednak na drugi plan. Furorę zrobił bowiem jej mąż, Wojciech Szczęsny.

Marina i Wojtek Szczęsny chwaleni za stylówki w Paryżu

Wojciech i Marina przebywają obecnie w Paryżu. Piosenkarka podzieliła się fotografią z mężem i dzieckiem, zrobioną pod wieżą Eiffla. Łuczenko-Szczęsna tym razem postawiła na kwiecistą sukienkę, do której dobrała odblaskowe okulary i eleganckie sandały. To jednak nie stylizacja żony piłkarza zwraca największą uwagę, a "sukienka" Wojciecha Szczęsnego.

Fajna spódniczka, Wojtku.

Co to za spodnie, wujek?

Piękna rodzina, ale te gacie pana Wojciecha...

Na kolejnym zdjęciu pary widzimy jednak, że sukienka Szczęsnego to tak naprawdę cień. Komentarze pod postem Mariny pokazują, że widok mężczyzny w sukni wciąż budzi wiele emocji. Pamiętamy jednak, że w historii ubioru nie brakuje form sukni, które zakładali (i wciąż zakładają) również mężczyźni. W starożytnej Grecji były to togi, w Japonii kimono, w Chinach hanfu, a w Szkocji kilty. Dziś wielu znanych mężczyzn zakłada suknie, aby znormalizować to zjawisko, bądź wyrazić sprzeciw przeciwko stereotypom na temat męskości. Przykładem jest Billy Porter, który na Oscarach w 2019 roku założył wytworną suknię balową, chcąc tym samym zwrócić uwagę na problem tolerancji.