Książę Harry ogłosił we wtorek, że zamierza wydać autobiografię. To oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych rewelacji i pikantnych szczegółów dotyczących rodziny królewskiej. Młodszy syn księżnej Diany od dawna twierdzi, że jego bliscy są "uwięzieni" w systemie brytyjskiej monarchii. Temu, nie używając nawet słów, zaprzeczają książę William i księżna Kate, którzy ostatnio często pokazują się razem i wyglądają na bardzo szczęśliwych.

Książę William i księżna Kate "wysyłają wiadomość" do księcia Harry'ego

Do ostatnich wydarzeń w rozmowie z magazynem "Closer" odniósł się królewski ekspert, Duncan Larcombe. Autor książki "Książę Harry: The Inside Story" stwierdził, że zachowanie księżnej i księcia Cambridge to pewna deklaracja, a zarazem wiadomość do księcia Harry'ego.

William i Kate zachowali godne milczenie, ale teraz pozwalają, by ich działania przemówiły. To prawie tak, jakby wysyłali tajną wiadomość do Harry'ego i Meghan, mówiąc: Będziemy to kontynuować, wciąż tu jesteśmy, nie wycofujemy się, idziemy dalej. To informacja dla księcia Harry'ego, że życie toczy się dalej - z nim lub bez niego - powiedział Duncan Larcombe.

Przypomnijmy, że małżeństwo ostatnio brylowało razem na trybunach Wimbledonu, a także pojawili się na finale Euro 2020. Brytyjczyków zachwyciły wówczas zdjęcia rodziców obejmujących księcia George'a po zdobytej bramce przez Anglików. Następnie książę William wydał oświadczenie potępiające rasizm wymierzony w czarnoskórych graczy reprezentacji.

Jestem zniesmaczony rasistowskimi nadużyciami wymierzonymi w piłkarzy Anglii po wczorajszym meczu. Jest całkowicie nie do przyjęcia, że muszą znosić to odrażające zachowanie - grzmiał książę William.

To także jasna odpowiedź księcia na rewelacje o rzekomym rasizmie w rodzinie królewskiej, które Meghan Markle obwieściła światu podczas rozmowy z Oprah Winfrey.