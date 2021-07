Po tym, jak Kim Kardashian złożyła pozew o rozwód, Kanye West odsunął się od blasku fleszy, show-biznesu i koncertów. Fani z niecierpliwością czekali na nową muzykę rapera. Niespodziewanie okazało się, że płyta zatytułowana "Donda" (imię zmarłej matki) zostanie wypuszczona lada dzień. Nieliczna grupa przyjaciół Westa miała już okazję przesłuchać utwory z nadchodzącego krążka. Kim Kardashian i jej rodzina mają się czego obawiać.

Kanye West na nowej płycie porównuje życie z Kim Kardashian do więzienia. "Powiedz zabójcom, że zbiegłem z Calabasas"

Według portalu The Sun, uczestnicy otrzymali zaproszenia dopiero na kilka godzin przed wydarzeniem. Zdradzili, że na płycie znalazło się wiele kawałków, które krytycznie odnoszą się do małżeństwa z Kim Kardashian. Szczególne poruszenie wywołał utwór "Welcome to my Life", w którym raper porównuje życie z byłą żoną do więzienia. Padają w nim mocne słowa:

Powiedz zabójcom, że zbiegłem z Calabasas (to właśnie tam mieszkał na co dzień - przyp. red.) - ma brzmieć jeden z wersów.

Kanye West ze łzami w oczach mówił o aborcji. Namawiał Kim Kardashian, aby usunęła pierwszą ciążę

Przyjaciel muzyka zdradził, że ten pod odsłuchaniu własnego kawałka, zaczął płakać.

To bardzo głęboka, smutna piosenka o Kanye i jego odczuciach w stosunku do małżeństwa z Kim. Wspomina o swoich dzieciach i tym, że żona wszystko mu zabrała. Po jej odsłuchaniu Kanye płakał przez dwie minuty. Atmosfera była naprawdę ponura - czytamy na The Sun.

W środę rano Kanye publikował pierwszy wpis na Instagramie od kilku miesięcy. Na zdjęciach widzimy złoty łańcuch, na którym znajdują się imiona dzieci Westa i Kardashian, a także samego rapera, który ma zakrytą całą głowę.

Z kolei inny portal, Page Six, twierdzi, że Kim już od dawna wie o wszystkim.

Kanye puścił swoje piosenki Kim, zanim zrobił to na przyjęciu. Utwory są wzruszające i nikogo nie obrażają - twierdzi źródło.

Myślicie, że Kanye znowu namiesza?

