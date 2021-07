Wygląda na to, że widok mężczyzny w makijażu i z pomalowanymi paznokciami wciąż może budzić wiele emocji. W takim entourage'u na swoim Instagramie zaprezentował się Michał Szpak, który nigdy nie stronił od odważnych stylizacji. Choć wydawać by się mogło, że zdążył już przyzwyczaić swoją publikę do ekstrawagancji, to co poniektórzy wciąż przecierają oczy na kolejne zmiany wizerunkowe polskiego muzyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robi Michał Szpak po powrocie z nagrań „The Voice of Poland"?

Gierszewska pochwaliła się kadrem z mother shower. Zwróciła się do przyszłych rodziców

Michał Szpak z długimi paznokciami

Szpak zamieścił fotografię, na której eksponuje długie, pomalowane tipsy i makijaż w stylu plemiennym. Zdjęcie było podziękowaniem za koncert w Kołobrzegu, który odbył się w ramach jego trasy "Freedom":

"Ja bym się bał" #wolnośćfobia. Pozdro, dzięki za ten r********l w Kołobrzegu!

Większość z obserwatorów pochwaliła piosenkarza za jego odwagę:

Podziwiam osoby, które mają takie paznokcie. Ja nie umiem z nimi żyć. PS. Jesteś super.

Uwielbiam cię, Michał. Dzięki, że jesteś sobą, robisz to co kochasz i chcesz, to dodaje mi odwagi.

To jest facet pierwsza klasa!

Nie zabrakło też głosów, które okazały się nieco mniej przychylne względem makijażu artysty:

Michał, bardzo cię lubię, młody człowieku, za twój niebiański głos i osobowość, ale z pazurami to już przegięcie na maksa! Za długie, kolego, stanowczo za długie, lol.

"Hotel Paradise". Ola i Michał szczerze o relacji przed programem. Byli razem?

To nie pierwszy raz, kiedy zdjęcie Michała wzbudza kontrowersje. W ostatnim czasie Michał zapozował nago, w rozpuszczonych włosach oraz z trzecim okiem namalowanym na czole. Jego głowę otoczyła aureola. Niektórym obserwatorom ten widok skojarzył się z Jezusem, o czym zresztą poirytowani wspomnieli w komentarzach.