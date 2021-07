Już niedługo, bo wczesną jesienią 2021 roku, na antenę powróci program "You Can Dance". Nie obyło się bez sporych zmian. Do tej pory taneczne show widzowie mogli oglądać na antenie TVN. Odświeżony format "You Can Dance - nowa generacja" skupi się na najmłodszych tancerzach i będzie transmitowany od września w TVP 2. W jury zasiądą: Agustin Egurrola, Klaudia Antos oraz brat Małgorzaty Rozenek - Michał Misha Kostrzewski. Program poprowadzi Ida Nowakowska, ale nie będzie robiła tego sama. Pomoże jej Roksana Węgiel. Co dokładniej będzie robiła?

"You Can Dance - nowa generacja". Roksana Węgiel będzie współprowadziła program

Zdjęcia do programu "You Can Dance - nowa generacja" są już realizowane od kilku tygodni. Po castingach przyszedł czas na nagrania kolejnego etapu - Akademii. Właśnie tam obok Idy Nowakowskiej pojawi się Roksana Węgiel, która będzie wspierała uczestników przed ich występami. Młodej piosenkarki nie zabraknie również w odcinkach studyjnych. Sama zainteresowana nie kryje zadowolenia.

Mam dla was supernewsa. Dołączam do ekipy "You Can Dance - nowa generacja". Będę kolejną prowadzącą, takim wsparciem dla naszych uczestników. Bardzo się cieszę, jest tutaj przecudna atmosfera. Dzieci są przekochane, przezdolne. Jest tutaj najlepiej na świecie. Cieszę się, że mogę tutaj być. Oglądajcie już od września na TVP 2. Będzie się działo - zapowiada Roxie.

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel wygrała ostatnią edycję "Dance Dance Dance", więc z tańcem jest za pan brat. Myślicie, że poradzi sobie w roli prowadzącej show?

