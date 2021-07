Justin Bieber i Hailey Bieber pobrali się w 2018 roku. Od tamtego czasu fani na całym świecie czekają czy para zdecyduje się na potomstwo. Sami zainteresowani wykorzystując skierowaną na nich uwagę, z okazji prima aprilis pokazali zdjęcie Hailey podczas USG. Żart spotkał się z krytyką ze strony obserwatorów. Teraz, za sprawą podpisu pod jednym ze zdjęć, temat latorośli "it couple" powrócił.

Hailey broni Justina Biebera, ale internauci mają dowody. Nagrań coraz więcej

Hailey Bieber jest w ciąży?

Ostatnio o Justinie Bieberze i Hailey Bieber zrobiło się głośno z powodu wideo, na którym widać zdenerwowanego piosenkarza, krzyczącego w stronę żony. Choć Hailey stanęła w obronie wokalisty, zaprzeczając, by doszło wówczas między nimi do kłótni, do sieci zaczęły wyciekać coraz to nowe niepokojące nagrania.

Z publikacji zamieszczanych na Instagramie przez Justina wynika, że zakochani cieszą się małżeństwem, a między nimi nie ma konfliktu. Jedno z ostatnich zdjęć dodanych przez Biebera wywołało w sieci spore poruszenie. Na czarno-białej fotografii para pozuje siedząc na kanapie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie podpis, który idol nastolatek zamieścił pod spodem.

Mama i tata.

W komentarzach wylała się fala pytań czy zakochani spodziewają się dziecka.

Co?! Mama i tata?

Spodziewacie się dziecka?

Dziecko w drodze?

Jednak samo zdjęcie nie wskazuje, aby Hailey była w ciąży. Modelka ma na sobie biały top i majtki. W oczy od razu rzuca się jej idealnie płaski brzuch. Żona piosenkarza postanowiła uciąć spekulacje na temat domniemanej ciąży. Zamieściła komentarz skierowany do Justina, że powinien doprecyzować, że chodzi o to, że są rodzicami dla psa.

Myślę, że powinieneś zmienić opis na "psia mama i tata" zanim ktoś oszaleje.

O swoim stosunku do dzieci Justin opowiedział w jednym z ostatnich odcinków show Ellen DeGeneres. Przyznał, że marzy o dużej rodzinie, jednak decyzja należy do Hailey.

Będę miał tyle dzieci, ile Hailey będzie chciała urodzić. Chciałbym mieć małe plemię. Ale to jej ciało i cokolwiek ona chce zrobić… Myślę, że chce mieć kilkoro. Co najmniej dwoje lub troje. Myślę, że Hailey wciąż ma pewne rzeczy, które chce osiągnąć jako kobieta i myślę, że po prostu nie jest jeszcze gotowa. I myślę, że to w porządku.

Czy to nie wspaniałe, jak Bieber szanuje potrzeby swojej ukochanej?