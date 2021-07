Mikołaj Roznerski od wielu lat tworzy udany związek z Adrianą Kalską, którą poznał na planie "M jak miłość". Co ciekawe, w ulubionym serialu Polaków aktorzy również tworzą parę. W ich przypadku uczucie z ekranu przeniosło się do prawdziwego życia i trwa w najlepsze do dziś. Od dłuższego czasu plotkuje się o ich planach dotyczących dziecka, jednak nie każdy może wiedzieć, że Mikołaj Roznerski został już ojcem ponad dekadę temu. Z jednego z poprzednich związków, tym z Martą Juras, ma dziesięcioletniego syna Antoniego. Od czasu do czasu pokazuje ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Tym razem pochwalił się fotką, którą zrobił mu syn. Fani uważają, że chłopiec ma talent.

Mikołaj Roznerski pochwalił się zdjęciem, które zrobił mu syn. Internauci: Zdolny chłopak!

Mikołaj Roznerski wrzucił na Instagramie zdjęcie znad jeziora. Na fotografii widać, jak rozmyśla, podziwiając urocze krajobrazy. W opisie zdradził, że to właśnie Antoni jest autorem wakacyjnej fotki.

W obiektywie Synka - napisał pod zdjęciem aktor.

Internauci i fani nie zawiedli. Pod postem pojawiło się wiele komplementów pod adresem aktora, a także jego syna. Spora część komentujących uważa, że Antek ma talent do robienia zdjęć.

Piękna fotka. Zdolny chłopak z tego Antka.

Zdolności artystyczne po tacie. Będzie z niego dobry fotograf.

Super fotka. Zdolny, młody fotograf - piszą fani.

Też widzicie ten talent?

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski biorą ślub?

