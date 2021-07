Olga Kaczyńska, zwyciężczyni drugiej edycji "Top Model", wyszła za mąż za swojego partnera Łukasza Samolińskiego. Ceremonia ślubna odbyła się w sobotę, 17 lipca, ale dopiero teraz była modelka pokazała zdjęcia z tego wydarzenia. Ślub i wesele były bardzo klimatyczne!

Olga Kaczyńska z "Top Model" wzięła ślub. Panna młoda wyglądała zachwycająco

Olga Kaczyńska opublikowała zdjęcia ze ślubu. Było bardzo stylowo

Olga Kaczyńska najwyraźniej wciąż odczuwa ślubne emocje. Postanowiła wrócić wspomnieniami do ceremonii i opublikowała kilka fotografii. Przy okazji podziękowała bliskim za obecność. W długim opisie wspomniała także o wszystkich zaangażowanych w jej ślub osobach.

Ach, co to był za weekend! Ogrom wzruszeń, miłości, szaleństwa! Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować naszym cudownym gościom - kochamy was wszystkich całymi serduchami! - oraz pozostałym osobom, które sprawiły, że naprawdę to był najszczęśliwszy dzień naszego życia - napisała była modelka.

Z opisu dowiadujemy się, kto zaprojektował jej obłędną suknię. Był to Tom Sebastien. Kreacja miała modnie opadające ramiączka, lekko prześwitującą i gorsetową górę oraz lejący się i koronkowy dół. Suknia Olgi Kaczyńskiej doskonale pasowała do stylu ślubnej ceremonii i wesela. Para młoda zdecydowała się bowiem na rustykalne ozdoby. Na zdjęciach możemy zobaczyć także tort ślubny i salę weselną. Okazuje się, że tu wkład swój miała znana aktorka. To właśnie w Zaciszu Anny Korcz została zorganizowana impreza.