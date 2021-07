Maciej Stuhr pokazał na Instagramie zdjęcie z dosyć niepokojąco wyglądającą twarzą. To przede wszystkim rozcięty łuk brwiowy, rana na wardze i spuchnięte oko. Tak przerażający widok aktora skłonił fanów do spekulacji, co mogło się stać. Oczywiście to zasługa charakteryzatora, ale i tak wielu internautów w ironiczny sposób dopisywało do tego historię. Adam Nergal Darski popłynął najbardziej.

REKLAMA

Maciej Stuhr zignorował pytanie Wojewódzkiego o to, czy jest "patusem"

Maciej Stuhr z obitą twarzą

Maciej Stuhr pokazał charakteryzację do roli. Nie wiadomo, w jakiej produkcji zagra aktor - być może chodzi o kontynuację "Szadzi", ale tego dotychczas nie zdradził. Z pewnością zobaczymy niedługo aktora w dosyć poturbowanym wydaniu.

Zobacz też: Maciej Stuhr wrócił na plan "Szadzi". Miał jednak pewne obawy. "Zatrwożyłem się, że nie damy rady"

I taka to robota… - podpisał zdjęcie Stuhr.

Aktor na zdjęciu ma czerwoną i posiniaczoną buzię, z której ścieka mu zaschnięta krew. Jedno oko jest spuchnięte, łuk brwiowy rozcięty, podobnie jak warga. Internauci zaczęli wymyślać - często mocno ironiczne - scenariusze, które mogły doprowadzić aktora do takiego stanu. Duża część odnosiła się do wzajemnej niechęci Stuhra i władz TVP, z którymi ma na pieńku. Na najbardziej odważny żart pozwolił sobie Adam Nergal Darski.

Było podskakiwać PiS?! Było? - szydził Nergal.

W podobnym tonie wypowiadali się internauci.

Cnoty niewieście wyszły bokiem?

O nie, czy to TVP w końcu pana dopadło? - pisali.

Telekamery 2021. Maciej Stuhr nawiązał do TVP. "Próbują zrobić ze mnie czarny charakter"

To oczywiście nawiązanie do niechęci aktora wobec TVP - stacja wielokrotnie emitowała materiały krytykujące Stuhra. On również nie krył niechęci - twierdził, że "Wiadomości" to "hejterski program" i nie zamierza go nigdy oglądać.