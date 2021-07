Przed Pauliną Sykut-Jeżyną wyjątkowo pracowity czas. Gwiazda już we wrześniu wróci na parkiet "Tańca z Gwiazdami" jako prowadząca, a aktualnie bierze udział w nagraniach do show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Pogodynka zapewniła widzów, że pogodzi każdą fuchę i póki co chyba jej to wychodzi. Nie zaniedbuje fanów w social mediach i na bieżąco wrzuca nowe posty. Poniedziałkowa stylizacja może stanowić inspirację dla Polek? Nam się bardzo spodobała.

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna: Córka umie śpiewać! Do talent-show jej nie wyśle. Dlaczego?

Paulina Sykut-Jeżyna pomyka po Warszawie w letniej stylizacji. Koszula, szorty i torebka na upały. JAK WACHLARZ. Cudo

Paulina Sykut-Jeżyna na co dzień pracuje przy Ostrobramskiej w studiu Polsatu, jednak w poniedziałek wybrała się na druga stronę Wisły, by na placu Piłsudskiego zapozować do kilku zdjęć. Miała na sobie granatowe szorty, białą koszulę z szerokimi rękawami 3/4 oraz beżowe sandałki na niskim obcasie. Całość uzupełniła czarną torbą w formie... wachlarza!

Jak można było się spodziewać, stylizacja Pauliny spodobała się internautom, którzy nie szczędzili komplementów.

Śliczności! Jak zawsze z klasą.

Boska ta torebka!

Wiele osób zwróciło uwagę na nogi prezenterki, które faktycznie zostały optycznie wydłużone dzięki sprawdzonej pozie oraz krótkim spodenkom. To całkiem inna wersja Pauliny niż ta, którą możemy obserwować chociażby w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie show gwiazda bryluje zazwyczaj w wieczorowych, bardzo eleganckich kreacjach do samej ziemi.

