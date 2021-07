Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela jeszcze tego lata przywitają na świecie drugą córkę. Tancerka zdradziła już, że będzie to dziewczynka, która dostanie imię Gabriela. Rodzice relacjonują swoje przygotowania do narodzin na Instagramie.

Zobacz wideo Ciężarna Agnieszka Kaczorowska zatańczyła z mężem

Agnieszka Kaczorowska kompletuje wyprawkę dla córki

Agnieszka Kaczorowska urodzi lada dzień drugie dziecko. Tancerka ma już doświadczenie jako matka, więc wie, co będzie potrzebne jej córce w pierwszych tygodniach życia.

Wiadomo, że noworodki głównie śpią i jedzą… i o tym miejscu do snu dzisiaj.

Agnieszka Kaczorowska pokazała w związku z tym dwa łóżeczka: jedno dzienne na kółkach oraz drugie tzw. dostawne, na noc.

Teraz inaczej przygotowujemy wiele rzeczy niż za pierwszym razem. Głównie ze względu na to, że wiemy, co nam się sprawdziło, czego potrzebujemy, ale też ze względu na fakt, że mieszkamy w innym miejscu i ta codzienność będzie inaczej wyglądać.

Tancerka przyznała, że dzienne łóżko będzie służyło do spania i odpoczynku na dole domu w przestrzeni dziennej. Powiedziała także, że nie chce kłaść dziecka na kanapie, aby dalej jej starsza córka Emilka miała miejsce do swobodnej zabawy. Z kolei nocne łóżeczko będzie stało przy łóżku rodziców, by można było w każdej chwili karmić dziecko. Ponadto ma możliwość przenoszenia jak kosz Mojżesza. Nie zabrakło też rożków i śpiworków, których fanką jest tancerka.

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się również dodatkami, takimi jak lampa nocna, organizer na przybory do przewijania nocnego, kocyki i ochraniacze. Zwróciła przy tym uwagę na bezpieczeństwo noworodka.

Poza tym wchodzą w grę kwestie bezpieczeństwa. W tym łóżeczku na dzień, mając Malutką cały czas na oku, nie boję się zostawić tego ochraniacza, a na noc oczywiście nic do łóżeczka nie zamierzam dokładać.

Agnieszka Kaczorowska widać jest bardzo dobrze przygotowana do narodzin dziecka, a wyprawka, którą zaprezentowała, jest dobrze przemyślana.