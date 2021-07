Tańczyła już Justyna Żyła, a teraz przyszedł czas na kolejną partnerkę polskiego skoczka narciarskiego. Już we wrześniu będziemy mogli podziwiać taneczne zdolności Izy Małysz.

Zobacz wideo Adam Małysz na wakacjach

Iza Małysz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"! "Adam jest jej największym kibicem"

Pomponik podaje, że kolejną kobietą, która będzie wywijać na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", jest Iza Małysz. Ponoć żona Adama Małysza nie kryje ekscytacji i już marzy, by dotrzeć na pierwszy trening przed wrześniowym debiutem.

Iza już nie może doczekać się rozpoczęcia treningów. Wie, że to ogromne wyzwanie, również fizyczne, ale na szczęście ma wielkie oparcie w mężu, sportowcu, który bardzo ją wspiera. Adam jest jej największym kibicem - podaje informator serwisu.

Z kim w parze zatańczy Iza? Tego nie wiemy, wiemy natomiast, z kim będzie rywalizować. W walce o Kryształową Kulę zmierzy się z: Oliwią Bieniuk, Denisem Urubko, Sylwią Bombką, Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz, Kingą Sawczyk, Radkiem Liszewskim, Wojciechem Węcławiczem, Jurkiem Wrońskim oraz Piotrem Mrozem.

Iza Małysz - żona Adama Małysza

Choć Iza nigdy nie stroniła od publikowania prywatnych zdjęć z mężem oraz córką, nie była skłonna udzielać wywiadów w kolorowych czasopismach. Oczywiście zdarzyło jej się to, jednak nigdy nie była naczelną bohaterką serwisów internetowych. Kto wie, może zapragnęła, by się to zmieniło? Jedno jest pewne, jej nazwisko na liście uczestników "Tańca z Gwiazdami" to prawdziwe zaskoczenie i sensacja dla fanów polskiego skoczka narciarskiego. Z niecierpliwością wyczekujemy jej pierwszego tańca.