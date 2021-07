Nowy zwiastun filmu o życiu Meghan Markle i księcia Harry'ego. W tle tragiczny wypadek Diany

Film stacji Lifetime nie będzie pierwszym, który ukazuje związek księcia i amerykańskiej aktorki. Nakręcono się już dwie produkcje fabularne: w 2018 r. premierę miał film "Książę Harry i Meghan: Miłość wbrew regułom" a rok później "Harry i Meghan: królewski mezalians", które przedstawiały czas narzeczeństwa i pierwszy rok małżeństwa pary. Teraz producenci planują film o przeprowadzce do USA.

"Harry i Meghan: Ucieczka z pałacu" - kolejny film o życiu pary

"Harry i Meghan: Ucieczka z pałacu" to tytuł, jaki stacja Lifetime nadała swojej produkcji. Ma ona przybliżyć widzom najnowsze wydarzenia z życia pary. Pojawiają się tu też retrospekcje z tragicznego wypadku księżnej Diany. Będzie to nawiązanie do słów księcia Harry'ego, który tłumacząc wyprowadzkę z pałacu, mówił, że obawiał się, iż medialna nagonka na jego żonę również może skończyć się w dramatyczny sposób.

W zwiastunie, który można zobaczyć na Instagramie producenta, oprócz wspomnianego wątku pojawiają się migawki z księciem Williamem i królową. Możliwe zatem, że widzowie zobaczą kulisy ich relacji.

Przypomnijmy, że odejście Meghan Markle i księcia Harry'ego z rodziny królewskiej było jednym z głośniejszych wydarzeń w mediach na początku ubiegłego roku. Mimo że Harry zapewniał, że wyprowadzka do Stanów Zjednoczonych ma zapewnić parze spokój, to jednak ciągle pojawiali się w mediach. Kulminacją tej popularności by wywiad u Oprah Winfrey, w którym m.in. oskarżyli członków rodziny królewskiej o rasizm. Również ten wywiad został pokazany w filmie "Harry i Meghan: Ucieczka z pałacu".

Producentami filmu Harry i Meghan: Ucieczka z pałacu są Merideth Finn i Michele Weiss, za reżyserię odpowiada Menhaj Huda, a scenariusz napisała Scarlett Lacey. Produkcja jeszcze w 2021 roku ma trafić na ekrany.