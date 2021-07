17 lipca odbyła się gala zamykająca 74. Festiwal Filmowy w Cannes. Główna nagroda imprezy, Złota Palma, powędrowała w ręce francuskiej reżyserki Julii Ducournau za film "Titane". Z pewnością na werdykt czekali znawcy kina i osoby z branży, czyli m.in. Borys Szyc. Ostatnio podczas rozmowy z żoną, Justyną Nagłowską, temat zszedł na wyniki Festiwalu. To stało się dla partnerki aktora powodem do przypomnienia zdjęć z gali z 2018 roku.

Justyna Nagłowska wspomina Festiwal w Cannes

Borys Szyc pojawił się na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2018 roku. Aktor, który zagrał jedną z ról w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, pokazywał się wówczas kilkukrotnie na czerwonym dywanie. Oczywiście w towarzystwie swojej partnerki, Justyny Nagłowskiej. Ona przypomniała o tych ważnych chwilach na swoim InstaStories. Wszystko w kontekście ostatnio nagrodzonego Złotą Palmą filmu "Titane". Dyskutowali na ten temat.

Na zdjęciach zamieszczonych przez Justynę widać parę w różnych okolicznościach, m.in. pozującą na czerwonym dywanie.

Na jednym ujęciu widać Szyca i Nagłowską pozującą w towarzystwie Joanny Kulig i Tomasza Kota z partnerką. Był z nimi też charakteryzator Waldemar Pokromski. Ich miny i pozy świadczą o tym, że zdecydowali się na nieco więcej luzu, niż podczas wielkiego wyjścia.

W 2018 roku w Cannes "Zimna wojna" odniosła ogromny sukces - nagrodę za reżyserię obrazu odebrał Paweł Pawlikowski.